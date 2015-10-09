Алонсо исключил игрока "Реала" после фиаско в Ла Лиге

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо принял жёсткое решение по одному из игроков "сливочных" после сенсационного поражения "Сельте" (0:2) в домашнем матче в рамках 15-го тура Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Алонсо "усадил на лавку" таланта "Реала"

Как сообщает Don Balon, баскский специалист полностью потерял доверие к левому защитнику Франу Гарсия - испанец схлопотал красную карточку при счёте 0:1 на 64-й минуте. Реакция Алонсо была резкой — когда Гарсия подошёл к скамейке после удаления, тренер сказал ему:

"Фран, ну не подводи ты меня".

Наставник "королевского клуба", как сообщает источник, больше не рассчитывает на испанца.

Гарсия выпал из обоймы

Решение, в том числе, связано с недавними ошибками игрока и нестабильной формой. В текущем сезоне 25-летний фулбек провёл восемь матчей за мадридский гранд, но так и не смог закрепиться в стартовом составе.

Надежда на перезагрузку

Ожидается, что Алонсо продолжит ротацию в обороне, а будущее Гарсии в команде будет зависеть от его готовности конкурировать и демонстрировать более высокий уровень игры на тренировках и в оставшейся половине сезона.

