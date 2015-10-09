Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Едва не подрались? Что произошло в раздевалке "Реала" после сенсации в Ла Лиге

После сенсационного поражения "Реала" от "Сельты" в 15-м туре испанской Ла Лиги в раздевалке мадридской команды возникли напряжённые моменты, передают Vesti.kz.

Громкой сенсацией и тремя удалениями закончился матч "Реала" в Ла Лиге

Конфликт игроков из-за судейства

Как пишет Defensa Central со ссылкой на журналиста Эду Агирре, главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо не заходил в раздевалку, не общался с игроками, а часть команды выражала недовольство судейством. В ответ на это другие футболисты говорили: "Это дер*мовое оправдание. Мы сами теряем Ла Лигу". Конфликт едва не перерос в серьёзное столкновение.

Руководство оценивает причины кризиса

Руководство "Реала", в том числе президент клуба Флорентино Перес, осознаёт сложное положение команды, но считает, что судейство не было главной причиной поражения. Главные причины кризиса — стиль работы Алонсо, его решения и отношение игроков.

В последних турах "Реал" потерял пятиочковое преимущество над "Барселоной". Ничьи с "Райо Вальекано", "Жироной" и "Эльче" вызвали тревогу, а поражение от "Сельты" усилило напряжение. В среду на "Бернабеу" команду ждёт матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", который может стать шансом исправить ситуацию, но "Барселона" уже оторвалась на четыре очка.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
15 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
16 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

