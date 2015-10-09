Едва не подрались? Что произошло в раздевалке "Реала" после сенсации в Ла Лиге

После сенсационного поражения "Реала" от "Сельты" в 15-м туре испанской Ла Лиги в раздевалке мадридской команды возникли напряжённые моменты, передают Vesti.kz.

Громкой сенсацией и тремя удалениями закончился матч "Реала" в Ла Лиге

Конфликт игроков из-за судейства

Как пишет Defensa Central со ссылкой на журналиста Эду Агирре, главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо не заходил в раздевалку, не общался с игроками, а часть команды выражала недовольство судейством. В ответ на это другие футболисты говорили: "Это дер*мовое оправдание. Мы сами теряем Ла Лигу". Конфликт едва не перерос в серьёзное столкновение.

Руководство оценивает причины кризиса

Руководство "Реала", в том числе президент клуба Флорентино Перес, осознаёт сложное положение команды, но считает, что судейство не было главной причиной поражения. Главные причины кризиса — стиль работы Алонсо, его решения и отношение игроков.

В последних турах "Реал" потерял пятиочковое преимущество над "Барселоной". Ничьи с "Райо Вальекано", "Жироной" и "Эльче" вызвали тревогу, а поражение от "Сельты" усилило напряжение. В среду на "Бернабеу" команду ждёт матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", который может стать шансом исправить ситуацию, но "Барселона" уже оторвалась на четыре очка.

