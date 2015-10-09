Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 07:35
 

Громкой сенсацией и тремя удалениями закончился матч "Реала" в Ла Лиге

  Комментарии

Поделиться
Громкой сенсацией и тремя удалениями закончился матч "Реала" в Ла Лиге ©ФК "Реал"

"Реал" потерпел сенсационное поражение на своём поле от "Сельты" в 15-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Реал" потерпел сенсационное поражение на своём поле от "Сельты" в 15-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счётом 0:2. В составе гостей дубль оформил Виллиот Сведберг (53-я и 90+3-я минуты).

При этом у мадридцев были удалены Фран Гарсия (64-я), Альваро Каррерас (90+2-я) и Эндрик (90+1-я, не находился на поле).

"Реал" с 36 очками занимает второе место в таблице и уже на четыре пункта отстаёт от лидирующей "Барселоны", а "Сельта" с 19 очками находится на десятой позиции.

14 декабря "Сельта" примет дома "Атлетик", а "Реал" сыграет на выезде против "Алавеса".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
15 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
16 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Италия, Милан   •   Общий этап, мужчины
10 декабря 01:00   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!