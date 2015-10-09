Громкой сенсацией и тремя удалениями закончился матч "Реала" в Ла Лиге

"Реал" потерпел сенсационное поражение на своём поле от "Сельты" в 15-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счётом 0:2. В составе гостей дубль оформил Виллиот Сведберг (53-я и 90+3-я минуты).

При этом у мадридцев были удалены Фран Гарсия (64-я), Альваро Каррерас (90+2-я) и Эндрик (90+1-я, не находился на поле).

"Реал" с 36 очками занимает второе место в таблице и уже на четыре пункта отстаёт от лидирующей "Барселоны", а "Сельта" с 19 очками находится на десятой позиции.

14 декабря "Сельта" примет дома "Атлетик", а "Реал" сыграет на выезде против "Алавеса".

