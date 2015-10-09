ПСЖ готов отдать свою звезду за нападающего "Барселоны"

Французский "Пари Сен-Жермен" рассматривает возможность обмена одного из своих игроков на английского нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, который нынешний сезон проводит в "Барселоне" на правах аренды, передают Vesti.kz.

По данным Football Insider, в каталонском клубе остаются сомнения относительно зарплатных запросов Рэшфорда и его работы без мяча. Это может подтолкнуть "сине-гранатовых" к отказу от полноценного выкупа игрока, несмотря на наличие опции трансфера за 30 миллионов евро, прописанной в соглашении с МЮ.

ПСЖ, в свою очередь, рассматривает возможность включить 23-летнего французского вингера Брэдли Барколя в обмен на английского форварда.

Статистика игроков

Маркус в этом сезоне провёл за "Барселону" 20 матчей, забил шесть голов и отдал 10 ассистов. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Барколя сыграл за парижан 18 матчей, отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость составляет около 70 миллионов евро.

Отметим, что Рэшфорд присоединился к каталонцам перед стартом текущего сезона - летом 2025 года.

🚨 Paris Saint-Germain might offer 23-year-old France forward Bradley Barcola to Manchester United as part of a swap deal for England forward Marcus Rashford.



Rashford is currently on loan at Barcelona but the noises coming from Spain is they are unsure of his wage and ability… pic.twitter.com/Z3cfTh7vki — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 7, 2025

Ранее Рафинья сделал заявление о своём будущем в "Барселоне" после ЧМ-2026.

Добавим также, что спортивный директор каталонской "Барселоны" Деку высказался о трансфере норвежского форварда английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

Ямаль сделал заявление о смене сборной перед ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!