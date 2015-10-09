Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Франция
Сегодня 11:22
 

ПСЖ готов отдать свою звезду за нападающего "Барселоны"

  Комментарии

ПСЖ готов отдать свою звезду за нападающего "Барселоны" Маркус Рэшфорд (слева) и Ламин Ямаль в "Барселоне". ©ФК "Барселона"

Французский "Пари Сен-Жермен" рассматривает возможность обмена одного из своих игроков на английского нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, который нынешний сезон проводит в "Барселоне" на правах аренды, передают Vesti.kz.

По данным Football Insider, в каталонском клубе остаются сомнения относительно зарплатных запросов Рэшфорда и его работы без мяча. Это может подтолкнуть "сине-гранатовых" к отказу от полноценного выкупа игрока, несмотря на наличие опции трансфера за 30 миллионов евро, прописанной в соглашении с МЮ.

ПСЖ, в свою очередь, рассматривает возможность включить 23-летнего французского вингера Брэдли Барколя в обмен на английского форварда.

Статистика игроков

Маркус в этом сезоне провёл за "Барселону" 20 матчей, забил шесть голов и отдал 10 ассистов. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Барколя сыграл за парижан 18 матчей, отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость составляет около 70 миллионов евро.

Отметим, что Рэшфорд присоединился к каталонцам перед стартом текущего сезона - летом 2025 года.

Ранее Рафинья сделал заявление о своём будущем в "Барселоне" после ЧМ-2026.

Добавим также, что спортивный директор каталонской "Барселоны" Деку высказался о трансфере норвежского форварда английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

Ямаль сделал заявление о смене сборной перед ЧМ-2026

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ланс 15 11 1 3 26-13 34
2 ПСЖ 15 10 3 2 32-12 33
3 Марсель Олимпик 15 9 2 4 35-15 29
4 Лилль 15 9 2 4 29-17 29
5 Лион 15 7 3 5 21-16 24
6 Ренн Стад 15 6 6 3 24-23 24
7 Монако ФК 15 7 2 6 26-26 23
8 Страсбур 15 7 1 7 25-20 22
9 Тулуза 15 5 5 5 21-19 20
10 Брест 15 5 4 6 20-24 19
11 Анже 15 5 4 6 13-17 19
12 Ницца Олимпик 15 5 2 8 19-27 17
13 Лорьян 15 4 5 6 19-28 17
14 Париж 15 4 4 7 21-26 16
15 Гавр 15 3 6 6 13-21 15
16 Осер 15 3 3 9 11-21 12
17 Нант 15 2 5 8 13-24 11
18 Метц 15 3 2 10 15-34 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

