Звездный партнер Месси принял решение о своем будущем

Форвард "Интер Майами" Луис Суарес не намерен продлевать соглашение с американским клубом и уже задумывается о следующем шаге в карьере, сообщают Vesti.kz.

По информации TyC Sports, 38-летний уругваец всерьёз рассматривает вариант возвращения в родной "Насьональ" — клуб, в котором начинался его большой футбольный путь.

Действующий контракт нападающего с "Интер Майами" рассчитан до конца 2025 года, однако стороны, судя по всему, к новому соглашению пока не приблизились.

Суарес перебрался в МЛС в 2024 году. В текущем сезоне он провёл 32 матча в чемпионате, отметившись 10 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Добавим, что в составе "Интер Майами" выступает звездный вингер Лионель Месси.

