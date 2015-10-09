Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 10:50
 

"Барселона" начала переговоры с экс-форвардом ПСЖ: ему 25 и стоит 50 миллионов

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" начала переговоры с экс-форвардом ПСЖ: ему 25 и стоит 50 миллионов ©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" начала переговоры с форвардом "Фиорентины" и сборной Италии Мойзе Кином, передают Vesti.kz.

Поделиться

Каталонская "Барселона" начала переговоры с форвардом "Фиорентины" и сборной Италии Мойзе Кином, передают Vesti.kz.

Игрок может быть куплен ужен зимой

Представители 25-летнего нападающего уже провели переговоры с "сине-гранатовыми" о потенциальном переходе в январе. Несмотря на недавний спад формы, Кин остаётся одним из приоритетных вариантов каталонцев для усиления атаки в зимнее трансферное окно.

Ситуация во "Фиорентине"

Главный тренер "Фиорентины" Паоло Ваноли считает игрока важной частью долгосрочной стратегии команды. Тем не менее продажа нападающего может быть рассмотрена, если форма клуба в чемпионате Италии не улучшится. На данный момент "фиалки" замыкают турнирную таблицу Серии А, набрав лишь шесть очков в 14 встречах.

Статистика и оценка трансфера

В текущем сезоне 25-летний Кин провёл 16 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. По данным немецкого портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

Ранее Мойзе Кин выступал за такие клубы, как туринский "Ювентус", английский "Эвертон", французский "Пари Сен-Жермен" и другие команды, постепенно формируя опыт в топ-чемпионатах Европы.

"Барселона" объявила о контракте с чемпионом АПЛ из "Ман Сити"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Милан 14 9 4 1 22-11 31
2 Наполи 14 10 1 3 22-12 31
3 Интер 14 10 0 4 32-13 30
4 Рома 14 9 0 5 15-8 27
5 Болонья 14 7 4 3 23-12 25
6 Комо 14 6 6 2 19-11 24
7 Ювентус 14 6 5 3 18-14 23
8 Кремонезе 14 5 5 4 18-17 20
9 Сассуоло 14 6 2 6 19-17 20
10 Лацио 14 5 4 5 16-11 19
11 Удинезе 14 5 3 6 15-22 18
12 Аталанта 14 3 7 4 17-17 16
13 Парма 14 3 5 6 10-17 14
14 Кальяри 14 3 5 6 14-19 14
15 Торино 14 3 5 6 14-26 14
16 Дженоа 14 3 5 6 15-21 14
17 Лечче 14 3 4 7 10-19 13
18 Пиза 14 1 7 6 10-19 10
19 Верона Хеллас 14 1 6 7 11-21 9
20 Фиорентина 14 0 6 8 11-24 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Общий этап, мужчины
10 декабря 01:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр
(Франкфурт)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Айнтрахт Фр
Проголосовало 39 человек

Реклама

Живи спортом!