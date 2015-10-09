"Барселона" начала переговоры с экс-форвардом ПСЖ: ему 25 и стоит 50 миллионов

Каталонская "Барселона" начала переговоры с форвардом "Фиорентины" и сборной Италии Мойзе Кином, передают Vesti.kz.

Игрок может быть куплен ужен зимой

Представители 25-летнего нападающего уже провели переговоры с "сине-гранатовыми" о потенциальном переходе в январе. Несмотря на недавний спад формы, Кин остаётся одним из приоритетных вариантов каталонцев для усиления атаки в зимнее трансферное окно.

Ситуация во "Фиорентине"

Главный тренер "Фиорентины" Паоло Ваноли считает игрока важной частью долгосрочной стратегии команды. Тем не менее продажа нападающего может быть рассмотрена, если форма клуба в чемпионате Италии не улучшится. На данный момент "фиалки" замыкают турнирную таблицу Серии А, набрав лишь шесть очков в 14 встречах.

Статистика и оценка трансфера

В текущем сезоне 25-летний Кин провёл 16 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. По данным немецкого портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

Ранее Мойзе Кин выступал за такие клубы, как туринский "Ювентус", английский "Эвертон", французский "Пари Сен-Жермен" и другие команды, постепенно формируя опыт в топ-чемпионатах Европы.

🚨 Barcelona are exploring a move for Fiorentina striker Moise Kean! 👀🔵🔴



The 25-year-old’s representatives have already held talks with Barça over a potential January deal. 📞



Despite a recent dip in form, Kean remains one of the club’s priority targets for the winter… pic.twitter.com/pE7WI44w6H — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 8, 2025

