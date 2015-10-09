Зидан сделал 1+1 в матче легенд: игра завершилась со счётом 10:1

Бывший капитан сборной Франции Зинедин Зидан принял участие в матче легенд футбола в формате Kings League и даже отметился забитым голом, сообщают Vesti.kz.

Товарищеский матч прошел на стадионе "Оранж Велодром" в Марселе – родном городе 53-летнего француза.

Вместе с Зиданом на поле в числе легенд вышли Дидье Дрогба, Франк Рибери, Робер Пирес и Жерар Пике. Команда Зидана одержала разгромную победу со счетом 10:1.

Сам Зинедин отметился голом и эффектной голевой передачей на Димитри Пайета.

Зидан не принимал участия в футбольных матчах после ухода с поста главного тренера "Реала" в 2021 году.

Ранее сообщалось, что француз может вернуться на пост главного тренера "королевского клуба" в случае отставки Хаби Алонсо.

Зидан возглавлял "Реал" в 2016–2021 годах. Он трижды выиграл со "сливочными" Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании и клубный чемпионат мир, а также два раза выиграл Суперкубок УЕФА.

Хаби Алонсо согласился возглавить "Ливерпуль", а "Реал" выбрал Зидана

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!