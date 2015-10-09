"Реал" получил предложение в 150 миллионов за звезду: Перес дал ответ

Мадридский "Реал" получил предложение в размере 150 миллионов евро за английского полузащитника Джуда Беллингема, передают Vesti.kz.

Интерес со стороны "Манчестер Юнайтед"

Согласно информации Fichajes, "Манчестер Юнайтед" стал инициатором трансфера и рассматривает Беллингема как ключевую фигуру для нового проекта. Руководство английского клуба готово предложить крупную сумму, чтобы подписать Дждуда в английскую премьер-лигу (АПЛ) и сделать его лицом команды.

"Реал" ценит игрока выше предложенной суммы

Несмотря на щедрое предложение, руководство "сливочных" во главе с президентом Флорентино Пересом уверены, что 22-летний английский полузащитник стоит дороже. Беллингем стал не только важной спортивной фигурой в составе "сливочных", но и медийным и коммерческим активом клуба. Его вклад выходит за пределы поля, включая популярность и имидж команды на мировом уровне.

Будущее Беллингема в Мадриде

Сам игрок сосредоточен на выступлениях за "Реал" и твёрдо закрепился в составе и раздевалке. Хотя интерес "Манчестер Юнайтед" — серьёзная перспектива, пока всё указывает на то, что Беллингем останется в Мадриде. Любая возможная сделка потребует от английского клуба значительно увеличить ставку, чтобы заставить "Реал" пересмотреть своё решение.

Оценка и статистика

По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро. В текущем сезоне Беллингем сыграл за "Реал" 16 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи, подтверждая статус ключевой фигуры команды.

Зидан принял решение по Винисиусу после возвращения в "Реал"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!