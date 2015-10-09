Салах выбрал новый клуб в Европе после "Ливерпуля"

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта по футболу Мохамед Салах может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на indykaila News.

По информации источника, мерсисайдцы приняли решение продать 33-летнего форварда в январе. При этом "Ливерпуль" будет готов на трансфер только после оценки ситуации.

Отмечается, что сам Салах открыт для любых вариантов - египтянин готов рассмотреть переход в каталонскую "Барселону", мадридский "Реал" или мюнхенскую "Баварию". Однако предложение из Саудовской Аравии может оказаться наиболее привлекательным.

Ранее египтянин раскритиковал главного тренера "красных" Арне Слота и выразил недовольство своей ролью в команде. Футболист три встречи подряд не выходил в стартовом составе команды и не попал в заявку на матч Лиги чемпионов с миланским "Интером".

В нынешнем сезоне Салах провёл за "Ливерпуль" 19 игр, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. В составе "красных" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.

"Ливерпуль" нашёл замену Салаху за 150 миллионов после конфликта

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!