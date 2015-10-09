Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 10:00
 

Салах выбрал новый клуб в Европе после "Ливерпуля"

  Комментарии

Поделиться
Салах выбрал новый клуб в Европе после "Ливерпуля" Мохамед Салах. Фото: ©depositphotos.com/newsimages.co.uk

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта по футболу Мохамед Салах может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на indykaila News.

Поделиться

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта по футболу Мохамед Салах может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz со ссылкой на indykaila News.

По информации источника, мерсисайдцы приняли решение продать 33-летнего форварда в январе. При этом "Ливерпуль" будет готов на трансфер только после оценки ситуации.

Отмечается, что сам Салах открыт для любых вариантов - египтянин готов рассмотреть переход в каталонскую "Барселону", мадридский "Реал" или мюнхенскую "Баварию". Однако предложение из Саудовской Аравии может оказаться наиболее привлекательным.

Ранее египтянин раскритиковал главного тренера "красных" Арне Слота и выразил недовольство своей ролью в команде. Футболист три встречи подряд не выходил в стартовом составе команды и не попал в заявку на матч Лиги чемпионов с миланским "Интером".

В нынешнем сезоне Салах провёл за "Ливерпуль" 19 игр, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.


Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. В составе "красных" он дважды стал чемпионом Англии и завоевал Кубок английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 420 матчах за клуб.

"Ливерпуль" нашёл замену Салаху за 150 миллионов после конфликта

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 15 10 3 2 28-9 33
2 Манчестер Сити 15 10 1 4 35-16 31
3 Астон Вилла 15 9 3 3 22-15 30
4 Кристал Пэлас 15 7 5 3 20-12 26
5 Челси 15 7 4 4 25-15 25
6 Манчестер Юнайтед 15 7 4 4 26-22 25
7 Эвертон 15 7 3 5 18-17 24
8 Брайтон энд Хов Альбион 15 6 5 4 25-21 23
9 Сандерленд 15 6 5 4 18-17 23
10 Ливерпуль 15 7 2 6 24-24 23
11 Тоттенхэм Хотспур 15 6 4 5 25-18 22
12 Ньюкасл Юнайтед 15 6 4 5 21-19 22
13 Борнмут 15 5 5 5 21-24 20
14 Брентфорд 15 6 1 8 21-24 19
15 Фулхэм 15 5 2 8 20-24 17
16 Лидс Юнайтед 15 4 3 8 19-29 15
17 Ноттингем Форест 15 4 3 8 14-25 15
18 Вест Хэм Юнайтед 15 3 4 8 17-29 13
19 Бернли 15 3 1 11 16-30 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 15 0 2 13 8-33 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Италия, Милан   •   Общий этап, мужчины
10 декабря 01:00   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 124 человек

Реклама

Живи спортом!