Энрике исключил обладателя "Золотого мяча" из состава ПСЖ

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" испанский специалист Луис Энрике принял решение не включать действующего обладателя "Золотого мяч" Усмана Дембеле в заявку на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Атлетик" из Бильбао, передают Vesti.kz.

Французский форвард только недавно вернулся после травмы и начало сезона для него складывается с перебоями. По информации Le Parisien, участие Дембеле в среду находилось под вопросом из-за болезни, из-за которой он пропустил тренировку в понедельник. Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс подтвердил, что Дембеле не сыграет в матче.

Помимо него, вне состава остался и Лукас Шевалье. Голкипер получил травму в поединке против "Монако" (0:1) и пропустил последнюю игру с "Ренном", в которой на его месте сыграл Матвей Сафонов. В среду Сафонов снова выйдет в воротах ПСЖ в Лиге чемпионов.

Энрике таким образом продолжает обходиться ограниченным составом, подбирая решения на фоне травм и болезней ключевых игроков команды.

После шести туров парижане набрали 12 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая лишь от лондонского "Арсенала" на три балла.

"Атлетик", в свою очередь, имеет в активе лишь четыре очка и идёт 27-м. Очный матч между командами состоится в ночь с 10 на 11 декабря в Бильбао (Испания).

ПСЖ застал врасплох "Реал" предложением в 100 миллионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!