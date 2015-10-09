Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Энрике исключил обладателя "Золотого мяча" из состава ПСЖ

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" испанский специалист Луис Энрике принял решение не включать действующего обладателя "Золотого мяч" Усмана Дембеле в заявку на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Атлетик" из Бильбао, передают Vesti.kz.

Французский форвард только недавно вернулся после травмы и начало сезона для него складывается с перебоями. По информации Le Parisien, участие Дембеле в среду находилось под вопросом из-за болезни, из-за которой он пропустил тренировку в понедельник. Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс подтвердил, что Дембеле не сыграет в матче.

Помимо него, вне состава остался и Лукас Шевалье. Голкипер получил травму в поединке против "Монако" (0:1) и пропустил последнюю игру с "Ренном", в которой на его месте сыграл Матвей Сафонов. В среду Сафонов снова выйдет в воротах ПСЖ в Лиге чемпионов.

Энрике таким образом продолжает обходиться ограниченным составом, подбирая решения на фоне травм и болезней ключевых игроков команды.


После шести туров парижане набрали 12 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая лишь от лондонского "Арсенала" на три балла.

"Атлетик", в свою очередь, имеет в активе лишь четыре очка и идёт 27-м. Очный матч между командами состоится в ночь с 10 на 11 декабря в Бильбао (Испания).

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Общий этап, мужчины
11 декабря 01:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 0 человек

