Cтало известно место Казахстана в рейтинге Лиги чемпионов

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг стран в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, передают Vesti.kz.

Рейтинг формировался по следующим показателям:

количество клубов, которые играют в Лиге чемпионов,

победы, поражения, ничьи, общее количество забитых и пропущенных голов,

а также количество заработанных очков.

Первое место в рейтинге занимает Англия, от которой в Лиге чемпионов выступают шесть клубов (67 очко). На втором месте идёт Испания (5 клубов, 39 очков). Замыкает тройку Италия (4 клуба, 38 очков).

Казахстан занимает последнее, 17-е место в рейтинге. В этом сезоне в Лиге чемпионов выступает "Кайрат", который в шести турах общего этапа потерпел пять поражений и один матч свёл вничью, забил 4 гола и пропустил 16.

Напомним, "Кайрат" впервые в истории пробился в основной раунд Лиги чемпионов.

Алматинскому клубу осталось провести два матча на общем этапе турнира: 20 января 2026 года подопечные Рафаэля Уразбахтина примут в Астане бельгийский "Брюгге", а 28 января сыграют в Лондоне с местным "Арсеналом".

