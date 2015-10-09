Участник еврокубков объявил о контракте с футболистом сборной Казахстана

Семейский "Елимай" объявил о подписании контракта с казахстанским полузащитником Арсеном Аширбеком, сообщают Vesti.kz.

22-летний Аширбек - воспитанник жамбылского футбола. Начал карьеру в "Таразе", а прошедший сезон провёл в "Окжетпесе". В составе кокшетауской команды хавбек провёл 22 матча, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

В ноябре Аширбек дебютировал за сборную Казахстана, выйдя на замену в матче против Бельгии (1:1).

Напомним, "Елимай" завершил сезон КПЛ-2025 на четвёртом месте и впервые в истории клуба сыграет в еврокубках - Лиге конференций.

