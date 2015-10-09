Сборной Казахстана предложили нового игрока на проблемную позицию. Ему 21 и его называют "Канте"

Крайний полузащитник "Окжетпеса" Арсен Аширбек - редкий пример, когда молодой игрок дебютирует в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) и сходу закрепляется в статусе одного из ключевых футболистов команды. Главный тренер Андрей Ферапонтов даже советует своему коллеге из сборной Казахстана Али Алиеву обратить на него внимание. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, кто такой Аширбек.

После матча 12-го тура КПЛ между "Астаной" и "Окжетпесом" (5:2) рулевой синегорцев Ферапонтов высоко оценил футбольные качества своего подопечного, и это несмотря на нарушение с его стороны, которое привело к пенальти при счете 2:2.

"Я бы обратил внимание тренера национальной сборной (Али Алиева) на Аширбека. Я думаю, он вам сегодня тоже понравился. Потому что такой объем работы, который он проделал и в атаке, и в обороне, создавал голевые моменты для себя и партнеров - это тоже то, на что стоит обратить внимание. Это его дебютный год в премьер-лиге. И я думаю, что он, рано или поздно, постучится в двери национальной сборной", - сказал тренер.

Аширбек - воспитанник "Тараза", он находится в аренде

21-летний полузащитник может быть полезен на обоих флангах полузащиты и атаки, но ближе ему все же правая бровка, на которой он задействован в составе "Окжетпеса". Аширбек родился в селе Талас (Жамбылская область), а карьеру футболиста начал в "Таразе".

В мае 2021 года, в возрасте 17 лет, он дебютировал во второй лиге за молодежку "Тараза", а спустя год выступал уже в первой лиге, где оформил 5+3 в 26 матчах чемпионата. За основной состав жамбыльцев начал играть в сезоне-2023, также в первой лиге. Во всех турнирах прошлого года провел 31 матч за родной клуб, в которых отметился двумя результативными передачами.

В начале текущего года "Тараз" отдал своего воспитанника в "Окжетпес" на правах годичной аренды. И мало кто мог подумать, что в команде Ферапонтова он сходу станет одним из твердых игроков стартового состава.

Первый гол синегорцев в новом сезоне организовала связка из двух воспитанников "Тараза" - Аширбека и Даурена Жумата. 26-летний вингер Жумат тоже проводит прорывной сезон, ведь за все предыдущие годы он в сумме провел всего 17 матчей в КПЛ, в которых забил один гол и сделал два ассиста. А в текущем сезоне у него уже семь мячей в 12 встречах, а еще дебют в сборной Казахстана!

В той голевой атаке в матче с "Атырау" (2:1) Аширбек своей передачей нашел Жумата, которому оставалось лишь нанести точный удар:

После этого Аширбек пропустил два матча, а в последующих трех играх выходил исключительно на замену. В майском гостевом матче с "Елимаем" он, наконец, вышел в старте и на 15-й минуте оформил еще один ассист на Жумата.

В той встрече "Окжетпес" одержал уверенную победу со счетом 2:0, которая многих удивила.

После второго голевого действия Аширбек окончательно закрепился в стартовом составе "Окжетпеса", отыграв с первых минут уже шесть встреч кряду. В конце мая он уже на восьмой минуте игры с "Кызыл-Жаром" (3:2) заработал пенальти, который был реализован все тем же Жуматом (чем не связка?).

А во вчерашнем матче с "Астаной" Арсен впервые за три с половиной месяца отыграл без замен все 90 минут, что тоже является показателем прогресса.

Аширбека называют "Канте" и он действует на проблемной позиции сборной

Еще со времен выступлений в "Таразе" Аширбека прозвали местным Канте. Позиции и игровые функции у них с именитым французом разные, но у Арсена тоже невысокий рост (165 сантиметров, у Канте - 168), а еще он готов выполнять большой объем работы, и в атаке, и в обороне. О чем говорил Ферапонтов.

В этом сезоне он раскрылся именно как правый вингбэк, подключающийся к атакам и успевающий возвращаться на позицию правого защитника, чтобы помогать в обороне. А это как раз та позиция, которая нуждается в укреплении в сборной Казахстана.

Марата Быстрова больше задействуют правым в тройке центральных защитников, а Еркин Тапалов в последнее время часто подвергается критике, причем как на международном уровне, так и на клубном. Султанбек Астанов - лишь одна из опций. А вариантов в сборной должно быть больше.

Совсем недавно, перед игрой с Северной Македонией (0:1), Алиев отвечал на вопрос о том, как решить проблему с правым флангом обороны в сборной Казахстана:

"Этот момент очень важный, причем не только позиция правого защитника, но и опорная зона. Нужно подкреплять определенные позиции молодыми игроками. Я внимательно смотрел последний матч молодежной сборной с Андоррой. И если есть готовые кандидаты там, то мы их с удовольствием пригласим", - сказал наставник.

Аширбек, кстати говоря, никогда не играл за сборную - ни на юношеском, ни на молодежном уровне. Но если он продолжит прибавлять в стане "Окжетпеса", то действительно может добиться вызова в главную команду страны. За примером далеко ходить не придется, ведь еще полгода назад многие не знали, кто такой Жумат, а сейчас он один из самых забивных футболистов КПЛ и игрок сборной Казахстана.

Фото: ФК "Астана" (1), ФК "Окжетпес" (2,3)©️