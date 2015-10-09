Стало известно решение Адиева по тренерам из Казахстана в клубе РПЛ

Российский тренер Магомед Адиев определился с тренерским штабом в самарских "Крыльях Советов", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, близкому к ситуации, из представителей тренерского штаба сборной Казахстана, работавших с ним в команде, помогать Адиеву будет только тренер по общефизической подготовке Ерлан Ибраим.

Что касается Руслана Балтиева, то он сосредоточится на работе в департаменте сборных команд КФФ. Не будет работать в "Крыльях Советов" и Евгений Коструб, помогавший Адиеву в сборной Казахстана.

Вместо них в клубе из Самары будут трудиться Сергей Булатов и Беслан Аджинджал.

Стоит добавить, что ранее Адиев работал в подмосковных "Химках", которые сохранили прописку в РПЛ, однако не прошли лицензирование в Российском Футбольном Союзе (РФС).