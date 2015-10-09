Появилось официальное заявление о матче Узбекистана и Аргентины

Ассоциация футбола Узбекистана опровергла слухи о том, что национальная сборная проведет товарищеский матч против действующего чемпиона мира - сборной Аргентины - в октябре этого года, сообщают Vesti.kz.

Ранее говорилось, что матч должен был пройти в Аргентине.

"Информация о возможном матче с Аргентиной действительно активно обсуждалась, однако на данный момент никаких точных договоренностей нет. Ассоциация футбола Узбекистана рассматривает несколько сильных вариантов для октябрьских матчей, в том числе с Аргентиной. Но пока официальных соглашений не достигнуто", - заявил пресс-секретарь УФА Даврон Файзиев.

Аргентинцы являются действующими чемпионами мира. Сборная Узбекистана впервые попала на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

На уровне национальных команд Аргентина и Узбекистан не встречались.