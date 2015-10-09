Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 19:15
 

Появилось официальное заявление о матче Узбекистана и Аргентины

  Комментарии

Поделиться
Появилось официальное заявление о матче Узбекистана и Аргентины ©instagram.com/uzbekistanfa/

Ассоциация футбола Узбекистана опровергла слухи о том, что национальная сборная проведет товарищеский матч против действующего чемпиона мира - сборной Аргентины - в октябре этого года, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Ассоциация футбола Узбекистана опровергла слухи о том, что национальная сборная проведет товарищеский матч против действующего чемпиона мира - сборной Аргентины - в октябре этого года, сообщают Vesti.kz.

Ранее говорилось, что матч должен был пройти в Аргентине.

"Информация о возможном матче с Аргентиной действительно активно обсуждалась, однако на данный момент никаких точных договоренностей нет. Ассоциация футбола Узбекистана рассматривает несколько сильных вариантов для октябрьских матчей, в том числе с Аргентиной. Но пока официальных соглашений не достигнуто", - заявил пресс-секретарь УФА Даврон Файзиев.

Аргентинцы являются действующими чемпионами мира. Сборная Узбекистана впервые попала на чемпионат мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

На уровне национальных команд Аргентина и Узбекистан не встречались.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
18 июня 00:00   •   не начат
Ривер Плейт
Ривер Плейт
(Буэнос-Айрес)
- : -
Урава Ред Даймондс
Урава Ред Даймондс
(Сайтама)
Кто победит в основное время?
Ривер Плейт
Ничья
Урава Ред Даймондс
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!