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Узбекистан сыграет с Аргентиной после выхода на чемпионат мира

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Узбекистан сыграет с Аргентиной после выхода на чемпионат мира ©instagram.com/uzbekistanfa

Сборная Узбекистана, которая впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу, намерена провести качественную подготовку к предстоящему мундиалю, передают Vesti.kz.

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Сборная Узбекистана, которая впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу, намерена провести качественную подготовку к предстоящему мундиалю, передают Vesti.kz.

Как сообщает Championat.asia, в рамках учебно-тренировочного сбора команда планирует провести серию товарищеских матчей с ведущими сборными мира.

Одним из ключевых соперников станет сборная Аргентины - действующий чемпион мира. Встреча запланирована на октябрь, в один из международных окон ФИФА (с 20 по 28 октября). Матч, как ожидается, состоится в Аргентине.

Федерация футбола Узбекистана рассматривает возможность организации спаррингов с сильными сборными, чтобы команда могла набраться опыта перед выступлением на мировом первенстве.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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