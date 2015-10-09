Неожиданный чемпион хочет забрать лидера "Барселоны"

Будущее голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена может кардинально измениться уже этим летом. По данным El Nacional, интерес к вратарю проявляет чемпион Турции - "Галатасарай", который ищет замену Фернандо Муслере, покинувшему клуб после 14 сезонов, передают Vesti.kz.

Конкуренция в "Барселоне" усиливается

Несмотря на действующий контракт с каталонским клубом до 2028 года и публичные заявления о желании остаться, ситуация вокруг Тер Штегена остается неопределенной. "Барселона" уже подписала Жоана Гарсию и, по информации СМИ, близка к соглашению с Войцехом Щенсны. В условиях растущей конкуренции позиция немецкого вратаря может ослабнуть.

Фактор сборной и трансферные приоритеты

После завершения карьеры Мануэля Нойера в сборной Германии, у Тер Штегена есть реальный шанс стать основным вратарем на ЧМ-2026. Однако он пропустил значительную часть прошлого сезона из-за травмы колена, и для возвращения в форму ему необходима регулярная игровая практика. "Барселона" осознает, что содержать трех топ-вратарей нереалистично, и готова обсудить ситуацию с участием Деку, Ханси Флика и самого игрока.

Тем временем "Галатасарай" активно усиливает состав: клуб уже подписал Лероя Сане в качестве свободного агента, а также планирует выкупить Виктора Осимхена, на которого также претендуют топ-клубы из Англии и Саудовской Аравии. Сумма отступных за нигерийца составляет 75 миллионов евро.