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Испания
Вчера 23:57
 

Неожиданный чемпион хочет забрать лидера "Барселоны"

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Неожиданный чемпион хочет забрать лидера "Барселоны" ©Depositphotos/ly0712

Будущее голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена может кардинально измениться уже этим летом. По данным El Nacional, интерес к вратарю проявляет чемпион Турции - "Галатасарай", который ищет замену Фернандо Муслере, покинувшему клуб после 14 сезонов, передают Vesti.kz.

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Будущее голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена может кардинально измениться уже этим летом. По данным El Nacional, интерес к вратарю проявляет чемпион Турции - "Галатасарай", который ищет замену Фернандо Муслере, покинувшему клуб после 14 сезонов, передают Vesti.kz.

Конкуренция в "Барселоне" усиливается

Несмотря на действующий контракт с каталонским клубом до 2028 года и публичные заявления о желании остаться, ситуация вокруг Тер Штегена остается неопределенной. "Барселона" уже подписала Жоана Гарсию и, по информации СМИ, близка к соглашению с Войцехом Щенсны. В условиях растущей конкуренции позиция немецкого вратаря может ослабнуть.


Фактор сборной и трансферные приоритеты

После завершения карьеры Мануэля Нойера в сборной Германии, у Тер Штегена есть реальный шанс стать основным вратарем на ЧМ-2026. Однако он пропустил значительную часть прошлого сезона из-за травмы колена, и для возвращения в форму ему необходима регулярная игровая практика. "Барселона" осознает, что содержать трех топ-вратарей нереалистично, и готова обсудить ситуацию с участием Деку, Ханси Флика и самого игрока.

Тем временем "Галатасарай" активно усиливает состав: клуб уже подписал Лероя Сане в качестве свободного агента, а также планирует выкупить Виктора Осимхена, на которого также претендуют топ-клубы из Англии и Саудовской Аравии. Сумма отступных за нигерийца составляет 75 миллионов евро.

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