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"Ливерпуль" готов провернуть самый дорогой трансфер в истории АПЛ

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"Ливерпуль" готов провернуть самый дорогой трансфер в истории АПЛ ©depositphotos.com/rarrarorro

"Ливерпуль" готовит рекордный трансфер, который может переписать историю АПЛ, сообщают Vesti.kz. В поле зрения "красных" находится немецкий полузащитник Флориан Вирц.

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"Ливерпуль" готовит рекордный трансфер, который может переписать историю АПЛ, сообщают Vesti.kz. В поле зрения "красных" находится немецкий полузащитник Флориан Вирц.

Переход Вирца из "Байера" в "Ливерпуль" способен стать самым дорогим в истории английской Премьер-лиги.

Как сообщает Bavarianfootballworks, мерсисайдцы согласны заплатить за звезду немецкого футбола 117,5 миллиона евро сразу, а еще почти 19 миллионов предусмотрено в виде бонусов за его игру.

Если все условия сделки будут выполнены, трансфер Вирца обойдется "Ливерпулю" в 136,3 миллиона евро - это превзойдет рекорд, установленный при переходе Мойсеса Кайседо в "Челси" (134,8 миллиона).

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы добились договоренности с немцем.

Любопытно, что ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо называл иную сумму: по его данным, с учетом всех бонусов трансфер Вирца может обойтись "Ливерпулю" в 150 миллионов евро.


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