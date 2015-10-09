"Ливерпуль" обошел "Реал" в гонке за игрока за 135 миллионов

Английский "Ливерпуль" достиг принципиальной договоренности с "Байером" по поводу трансфера атакующего полузащитника Флориана Вирца, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Бена Джейкобса, мерсисайдцы готовы сразу выплатить 117 миллионов евро, а еще 18 миллионов могут быть начислены в виде бонусов. Таким образом, общая сумма сделки способна вырасти до 135 миллионов евро.

Любопытно, что ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо называл иную сумму: по его данным, с учетом всех бонусов трансфер Вирца может обойтись "Ливерпулю" в 150 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний футболист провел за "Байер" 45 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 140 миллионов евро.

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Ранее интерес к Вирцу проявлял мадридский "Реал", однако полузащитник предпочел вариант с переходом в АПЛ и сделал выбор в пользу "Ливерпуля".