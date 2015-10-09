Роналду, Макгрегор и Канело попали в скандальный список. Подробности

Известный блогер и боксер Джейк Пол снова в центре внимания - на этот раз он представил свой личный рейтинг самых переоцененных спортсменов в истории, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.

В первую пятерку списка попали настоящие суперзвезды: Криштиану Роналду, выступающий за "Аль-Наср", и ирландский боец UFC Конор Макгрегор. По мнению Пола, популярность этих атлетов не соответствует их реальному вкладу в спорт.

Выбор вызвал бурные споры в соцсетях - фанаты не готовы мириться с такими провокациями.

Топ-10 самых переоцененных спортсменов по версии Джейка Пола: