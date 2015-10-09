Роналду, Макгрегор и Канело попали в скандальный список. Подробности

Известный блогер и боксер Джейк Пол снова в центре внимания - на этот раз он представил свой личный рейтинг самых переоцененных спортсменов в истории, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.
В первую пятерку списка попали настоящие суперзвезды: Криштиану Роналду, выступающий за "Аль-Наср", и ирландский боец UFC Конор Макгрегор. По мнению Пола, популярность этих атлетов не соответствует их реальному вкладу в спорт.
Выбор вызвал бурные споры в соцсетях - фанаты не готовы мириться с такими провокациями.
Топ-10 самых переоцененных спортсменов по версии Джейка Пола:
- Бейб Рут (бейсбол);
- Тревор Лоуренс (американский футбол);
- Криштиану Роналду (футбол);
- Райан Гарсия (бокс);
- Конор Макгрегор (ММА);
- Дак Прескотт (американский футбол);
- Энтони Эдвардс (баскетбол);
- Сауль Альварес (бокс);
- Туа Таговайлоа (американский футбол);
- Энтони Джошуа (бокс).
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Шымкент • Тур 12, мужчины
15 июня 20:00 • не начат
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Ордабасы
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Елимай
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