Звездный партнер Месси дал совет Ямалю

Форвард "Интер Майами" Луис Суарес поделился мнением о восходящей звезде "Барселоны" Ламине Ямале, сообщают Vesti.kz. Он оценил влияние 17-летнего игрока на команду.

"Некоторые игроки созревают раньше других. Ямаль демонстрирует невероятную зрелость в свои 17 лет, берет на себя ответственность в ключевых матчах.

Конечно, как болельщик "Барселоны", я очень за него рад. Ламину нужно продолжать получать удовольствие от игры, как он это делает сейчас, параллельно набираясь опыта и развиваясь в тех аспектах, где ему еще есть над чем работать. Он творит историю и оказывает огромное влияние на команду", - заявил 38-летний уругваец.