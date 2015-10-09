Звездный партнер Месси дал совет Ямалю

Форвард "Интер Майами" Луис Суарес поделился мнением о восходящей звезде "Барселоны" Ламине Ямале, сообщают Vesti.kz. Он оценил влияние 17-летнего игрока на команду.
"Некоторые игроки созревают раньше других. Ямаль демонстрирует невероятную зрелость в свои 17 лет, берет на себя ответственность в ключевых матчах.
Конечно, как болельщик "Барселоны", я очень за него рад. Ламину нужно продолжать получать удовольствие от игры, как он это делает сейчас, параллельно набираясь опыта и развиваясь в тех аспектах, где ему еще есть над чем работать. Он творит историю и оказывает огромное влияние на команду", - заявил 38-летний уругваец.
Напомним, уругваец отлично знает каталонский клуб - он защищал цвета "Барсы" с 2014 по 2020 год, проведя за команду множество ярких сезонов. В начале 2024 года Суарес присоединился к "Интер Майами", где вновь объединился с Лионелем Месси, который также выступал за "сине-гранатовых".
Wallpaper Wednesday 👇 pic.twitter.com/G2ItZD1lux— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 4, 2025
Реклама