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Экс-главный тренер "Кайрата" возглавил новый клуб

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Экс-главный тренер "Кайрата" возглавил новый клуб ©ФК "Арис"

Белорусский специалист Алексей Шпилевский назначен главными тренером российского клуба "Пари НН", сообщают Vesti.kz.

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Белорусский специалист Алексей Шпилевский назначен главными тренером российского клуба "Пари НН", сообщают Vesti.kz.

Контракт с 37-летним специалистом рассчитан на три года.

Последним местом работы тренера был кипрский "Арис", который он возглавил в феврале 2022 года. Под его руководством команда сделала настоящий прорыв: в 2023 году клуб из Лимасола впервые в истории стал чемпионом Кипра, а затем добавил в коллекцию и Суперкубок.

До этого Шпилевский работал в Казахстане с 2019 по 2021 год, где в сезоне - 2020 привел алматинский "Кайрат" к долгожданному титулу чемпиона страны.


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