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Топ-5 самых эффективных бомбардиров КПЛ-2025. Сатпаев - третий, а в лидерах легионер

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Топ-5 самых эффективных бомбардиров КПЛ-2025. Сатпаев - третий, а в лидерах легионер ©ФК "Астана"

Корреспондент Vesti.kz высчитал статистику эффективности футболистов, забивающих в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). Узнайте, кто использует свое игровое время наиболее продуктивно.

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Корреспондент Vesti.kz высчитал статистику эффективности футболистов, забивающих в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). Узнайте, кто использует свое игровое время наиболее продуктивно.

В учет брали только тех футболистов, которые отличались в нынешнем сезоне КПЛ (исключительно в чемпионате) минимум два раза.

5. Рамазан Каримов ("Астана") - гол каждые 113 минут

На счету 25-летнего нападающего столичных два забитых мяча. В основном он выходит со скамейки запасных - восемь раз, и только в двух последних турах появлялся на поле в стартовом составе. Суммарно в КПЛ-2025 сыграл 226 минут.


4. Станислав Басманов ("Астана") - гол каждые 112 минут

Чуть лучше статистика у одноклубника Каримова - 23-летнего Басманова. Он принял участие в восьми встречах чемпионата, дважды выйдя на поле с первых минут. Оба своих гола в КПЛ-2025 забил после выходов на замену. Всего сыграл в чемпионате 225 минут.


3. Дастан Сатпаев ("Кайрат") - гол каждые 111 минут

16-летний вундеркинд алматинцев выходил на поле во всех 13 матчах КПЛ-2025. Причем в десяти случаях он появлялся на поле с первых минут. В отличие от Каримова с Басмановым, Сатпаев является твердым игроком стартового состава. Всего в чемпионате сыграл 892 минуты, забив восемь голов и сделав три ассиста.


2. Николай Сигневич ("Тобол") - гол каждые 99 минут

33-летний форвард из Беларуси уже больше месяца не выходил на поле в составе костанайцев. В КПЛ-2025 он сыграл в семи матчах, шесть раз появившись в старте. На его счету пять забитых мячей и 497 игровых минут.


1. Страхинья Йованович ("Окжетпес") - гол каждые 95 минут

26-летний сербский легионер провел десять матчей в текущем розыгрыше премьер-лиги. В первых семи встречах он выходил со скамейки запасных, забив только раз. Зато в последних трех встречах его выпускали в старте, и в каждой из этих игр он забивал по одному голу. В итоге у него четыре забитых гола и 382 сыгранные минуты в КПЛ-2025.


Лидер "Астаны" обновил уникальное достижение и оторвался от Сатпаева. Что дальше?

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 3 1 28-12 30
2 Кайрат 13 8 3 2 28-12 27
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 12 3 5 4 14-16 14
9 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
10 Туран 12 3 2 7 11-15 11
11 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
12 Женис 12 1 7 4 9-12 10
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 14 1 1 12 9-33 4

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