|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-19)
|
1
|
4+0
|
|
|
|90
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|72
|5 (6)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Астана-М
|
25
|
10+0
|
|
2
|
|1978
|14 (16)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Астана
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|1 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Астана
|
1
|
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2018
|Астана-М
|
33
|
27+0
|
+5/-0
|
5
|
|2694
|1 (21)
|Юношеская лига УЕФА 2018/19
|Астана (U-19)
|
4
|
0+2
|
|
2
|
|354
|Товарищеские матчи 2019
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
1
|
|151
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Астана
|
|
|
|
|
|1 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Астана
|
1
|
|
|
|
|4
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Астана-М
|
23
|
8+4
|
+1/-0
|
4
|
|1969
|13 (14)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Казахстан (U-21)
|
10
|
2+0
|
|
2
|
|300
|4 (6)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Астана
|
3
|
|
|
|
|46
|3 (12)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Каспий
|
2
|
|
|
|
|108
|10 (12)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
18
|
3+0
|
|
2
|
|718
|8 (14)
|Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа
|Казахстан
|
2
|
|
|
1
|
|39
|5 (5)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
5
|
2+1
|
|
|
|425
|1 (4)