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Футбол

Рамазан Каримов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Каспий нп 81
Казахстан нп
Дата рождения
5 июля 1999 (22 года)
Пол
мужской
Рост, см
190
Вес, кг
81
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-19)

1

4+0

90
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 Казахстан (U-21)

1

72 5 (6)
Вторая лига Казахстана 2017 Астана-М

25

10+0

2

1978 14 (16)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Астана

1

1+0

90 1 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Астана

1

90
Вторая лига Казахстана 2018 Астана-М

33

27+0

+5/-0

5

2694 1 (21)
Юношеская лига УЕФА 2018/19 Астана (U-19)

4

0+2

2

354
Товарищеские матчи 2019 Казахстан (U-21)

3

1

151
Премьер-Лига Казахстана 2019 Астана

1 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Астана

1

4
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Астана-М

23

8+4

+1/-0

4

1969 13 (14)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021 Казахстан (U-21)

10

2+0

2

300 4 (6)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Астана

3

46 3 (12)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Каспий

2

108 10 (12)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Каспий

18

3+0

2

718 8 (14)
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа Казахстан

2

1

39 5 (5)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Каспий

5

2+1

425 1 (4)
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