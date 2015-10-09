Ситуация стала "необратимой": Алонсо потребовал ухода звезды из "Реала"

Фундамент мадридского "Реала" потрясает внутренний кризис, который может повлиять на сезон команды. На пороге ключевого матча Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" в испанской столице всплыла сенсационная информация: главный тренер Хаби Алонсо якобы потребовал от руководства незамедлительного ухода бразильской звезды Винисиуса, передают Vesti.kz.

Хаби Алонсо и Винисиус: открытый конфликт

Как пишет Fichajes.net со ссылкой на журналиста Карлоса Фите, ситуация между тренером и нападающим стала "необратимой". Трещина в отношениях создала напряжение в раздевалке: значительная часть игроков встала против Алонсо, что усложнило его положение.

По информации окружения тренера, обязанность ставить Винисиуса в состав была навязана клубом. Алонсо считает, что присутствие бразильца негативно сказывается на командной динамике и мешает реализации его тактических планов.

Будущее Винисиуса и контрактные сложности

Контракт Винисиуса с "Реалом" действует до лета 2027 года, однако переговоры о продлении приостановлены.

Причины:

требуемая зарплата игрока — около 30 миллионов евро в год;

отказ смириться с продолжением работы Хаби Алонсо, что делает его пребывание в клубе невозможным.

Тревожные сигналы и внимание Гвардиолы

Пеп Гвардиола, наставник "Манчестер Сити", якобы в курсе конфликта. Алонсо поддерживает с каталонцем регулярный контакт и рассказал о всех деталях противостояния с Винисиусом, включая ощущение отсутствия поддержки со стороны руководства.

Эта утечка информации ставит клуб в беспрецедентное положение: ему придётся выбирать между сохранением тренера и защитой интересов одного из самых ценных игроков "сливочных".

Матч ЛЧ как решающий фактор

Сегодняшний матч с "Манчестер Сити" может стать ключевым для Алонсо. Поражение почти наверняка приведёт к его увольнению, а победа создаст дилемму руководству: как расстаться с Винисиусом, который остаётся важной частью проекта.

Требование Хаби Алонсо — сигнал открытой войны внутри клуба. Флорентино Перес должен действовать быстро, иначе внутренний конфликт может перерасти в серьёзный кризис.

