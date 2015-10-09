"Кайрат" установил необычный рекорд в Лиге чемпионов

Футбольный клуб "Кайрат" установил рекорд в Лиге чемпионов УЕФА, а именно температурный, передают Vesti.kz.

"Кайрат" принимал греческий "Олимпиакос" в Астане в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов и проиграл со счётом 0:1.

"Поединок состоялся на "Астана-Арене". По информации Казгидромета, на момент начала матча температура в столице Казахстана опустилась ниже отметки в -21°C. Получается, что формально прошедшая футбольная встреча стала самой холодной за всю историю проведения Лиги чемпионов УЕФА.

Предыдущий рекорд зафиксирован 14 февраля 2007 на стадионе "Лужники" в Москве в матче между ЦСКА и лондонским "Арсеналом". Термометр тогда показал -14°C. Победу с минимальным счётом в тот вечер отпраздновали россияне - 1:0.

Вошла в историю и футбольная дуэль между украинским "Шахтером" и итальянской "Ромой" (3:0). Матч состоялся 21 ноября 2010 года на "Донбасс-Арене" при температуре -12°C", - пишет телеграм-канал "Дядя Ваня".