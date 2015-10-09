УЕФА дважды выделил Анарбекова: это стоит увидеть

Официальный аккаунт Лиги чемпионов в Instagram выделил яркие сейвы вратарей по итогам девяти матчей шестого тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Один гол решил исход матча "Кайрат" - "Олимпиакос" в Лиге чемпионов

В подборку попали два спасения голкипера "Кайрата" Темирлана Анарбекова, который не позволил забить Аюбу Эль-Кааби и Мехди Тареми.

Также УЕФА отметил сейвы Руя Силвы ("Спортинг"), Индржиха Станека ("Славия") и Херонимо Рульи ("Марсель").

"Анарбеков // Руй Силва // Станек // Рульи. Здесь собраны невероятные сейвы вратарей", — говорится в описании к видео.

Отметим, что Анарбеков отметился историческим достижением в Лиге чемпионов, подробности - по ссылке . В России также отметили вратаря "Кайрата" после матча ЛЧ, но лучшим признали другого

"Кайрат" проведёт ещё два матча на общем этапе Лиги чемпионов:

🔹20 января 2026 года - в Астане против бельгийского "Брюгге";

🔹28 января 2026 года - в Лондоне против "Арсенала".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!