Лига чемпионов
Сегодня 10:54
 

УЕФА дважды выделил Анарбекова: это стоит увидеть

  Комментарии

УЕФА дважды выделил Анарбекова: это стоит увидеть Темирлан Анарбеков. Фото: ©Маржан Куандыкова, Vesti.kz

Официальный аккаунт Лиги чемпионов в Instagram выделил яркие сейвы вратарей по итогам девяти матчей шестого тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Один гол решил исход матча "Кайрат" - "Олимпиакос" в Лиге чемпионов

В подборку попали два спасения голкипера "Кайрата" Темирлана Анарбекова, который не позволил забить Аюбу Эль-Кааби и Мехди Тареми.

Также УЕФА отметил сейвы Руя Силвы ("Спортинг"), Индржиха Станека ("Славия") и Херонимо Рульи ("Марсель").

"Анарбеков // Руй Силва // Станек // Рульи. Здесь собраны невероятные сейвы вратарей", — говорится в описании к видео.


Отметим, что Анарбеков отметился историческим достижением в Лиге чемпионов, подробности - по ссылке. В России также отметили вратаря "Кайрата" после матча ЛЧ, но лучшим признали другого.

"Кайрат" проведёт ещё два матча на общем этапе Лиги чемпионов:

🔹20 января 2026 года - в Астане против бельгийского "Брюгге";
🔹28 января 2026 года - в Лондоне против "Арсенала".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
4 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
5 Интер 6 4 0 2 12-4 12
6 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
7 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
8 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
9 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
10 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
11 Челси 6 3 1 2 13-8 10
12 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
13 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
14 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
15 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
18 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
19 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
20 Байер 5 2 2 1 8-10 8
21 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
22 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
23 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
26 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
27 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
30 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
31 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
32 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
33 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Общий этап, мужчины
11 декабря 01:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
ПСЖ
