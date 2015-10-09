В России отметили Анарбекова после матча ЛЧ, но лучшим признали другого

Российский сайт "Футбол на Куличках" назвал лучшего игрока матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и греческим "Олимпиакосом", передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей, которым победу принёс гол Желсона Мартинша на 73-й минуте. Именно он был признан лучшим игроком матча, хотя отдельное внимание заслужил и вратарь алматинского клуба Темирлан Анарбеков.

Лучший игрок матча – Желсон Мартинш

"У хозяев прежде всего отметим Анарбекова, без его усилий гости выиграли бы крупно, а лучшим игроком матча назовём Мартинша. Желсон был очень активен, как и Эль-Кааби, но, в отличие от Аюба, один из шансов всё же реализовал, пробив в "домик" гоклиперу. Мартинш мог записать на свой счёт и результативный пас, однако три его передачи под удар в забитые мячи не претворились", - пишет ФНК.

"Олимпиакос" с пятью очками занимает 26-е место в общей таблице Лиги чемпионов, а "Кайрат" идёт 35-м, имея в активе один балл.

20 января "Кайрат" примет дома "Брюгге".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!