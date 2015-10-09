Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 08:59
 

Камбэки "Баварии", "Атлетико" и "Барсы" и фиаско "Челси": главное в Лиге чемпионов

Прошли девять матчей шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. С результатами некоторых из них знакомят Vesti.kz.

Прошли девять матчей шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. С результатами некоторых из них знакомят Vesti.kz.

"Бавария" сотворила камбэк на своём поле против "Спортинга" - 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. Хозяева оказались в роли отыгрывающейся стороны после автогола Йозуа Киммиха на 54-й минуте. Несмотря на это, мюнхенцы впоследствии не только отыгрались, но и вырвали победу усилиями Сержа Гнабри, Леннарта Карла и Джонатан Та на 65-й, 69-й и 77-й минутах соответственно.

"Аталанта" также добилась волевой победы в родных стенах над "Челси" - 2:1. У гостей отличился Жоао Педро (25-я), а у хозяев - Джанлука Скамакка (55-я) и Шарль Де Кетеларе (83-я). Если "Аталанта" имеет хорошие шансы напрямую пробиться в весеннюю часть Лиги чемпионов, то "Челси" осложнил своё положение.

ПСВ также позволил дома "Атлетико" сотворить камбэк - 2:3. Гус Тиль вывел хозяев вперёд на 10-й минуте, после чего у "матрасников" отличились Хулиан Альварес (37-я), Давид Ганцко (52-я) и Александер Серлот (56-я). Под занавес встречи Рикардо Пепи (85-я) сократил разницу в мячах до минимума.

"Барселона" избежала конфуза в домашнем матче с "Айнтрахтом", также записав в свой актив волевую победу со счётом 2:1. Ансгар Кнауфф застал врасплох "сине-гранатовых" на 21-й минуте. Однако каталонцев выручил Жюль Кунде, удачно сыгравший головой на 50-й и 53-й минутах соответственно.

Результаты матчей шестого тура

"Кайрат" (Казахстан) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1
"Бавария" (Германия) - "Спортинг" (Португалия) - 3:1
"Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:1
"Барселона" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия) - 2:1
"Аталанта" (Италия) - "Челси" (Англия) - 2:1
ПСВ (Нидерланды) - "Атлетико" (Испания) - 2:3
"Монако" (Франция) - "Галатасарай" (Турция) - 1:0
"Тоттенхэм" (Англия) - "Славия" (Чехия) - 3:0
"Юнион" (Бельгия) - "Марсель" (Франция) - 2:3

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
4 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
5 Интер 6 4 0 2 12-4 12
6 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
7 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
8 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
9 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
10 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
11 Челси 6 3 1 2 13-8 10
12 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
13 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
14 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
15 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
18 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
19 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
20 Байер 5 2 2 1 8-10 8
21 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
22 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
23 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
26 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
27 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
30 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
31 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
32 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
33 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Общий этап, мужчины
11 декабря 01:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
