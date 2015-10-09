Камбэки "Баварии", "Атлетико" и "Барсы" и фиаско "Челси": главное в Лиге чемпионов

Прошли девять матчей шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. С результатами некоторых из них знакомят Vesti.kz.

"Бавария" сотворила камбэк на своём поле против "Спортинга" - 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. Хозяева оказались в роли отыгрывающейся стороны после автогола Йозуа Киммиха на 54-й минуте. Несмотря на это, мюнхенцы впоследствии не только отыгрались, но и вырвали победу усилиями Сержа Гнабри, Леннарта Карла и Джонатан Та на 65-й, 69-й и 77-й минутах соответственно.

"Аталанта" также добилась волевой победы в родных стенах над "Челси" - 2:1. У гостей отличился Жоао Педро (25-я), а у хозяев - Джанлука Скамакка (55-я) и Шарль Де Кетеларе (83-я). Если "Аталанта" имеет хорошие шансы напрямую пробиться в весеннюю часть Лиги чемпионов, то "Челси" осложнил своё положение.

ПСВ также позволил дома "Атлетико" сотворить камбэк - 2:3. Гус Тиль вывел хозяев вперёд на 10-й минуте, после чего у "матрасников" отличились Хулиан Альварес (37-я), Давид Ганцко (52-я) и Александер Серлот (56-я). Под занавес встречи Рикардо Пепи (85-я) сократил разницу в мячах до минимума.

"Барселона" избежала конфуза в домашнем матче с "Айнтрахтом", также записав в свой актив волевую победу со счётом 2:1. Ансгар Кнауфф застал врасплох "сине-гранатовых" на 21-й минуте. Однако каталонцев выручил Жюль Кунде, удачно сыгравший головой на 50-й и 53-й минутах соответственно.

Результаты матчей шестого тура

"Кайрат" (Казахстан) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1

"Бавария" (Германия) - "Спортинг" (Португалия) - 3:1

"Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:1

"Барселона" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия) - 2:1

"Аталанта" (Италия) - "Челси" (Англия) - 2:1

ПСВ (Нидерланды) - "Атлетико" (Испания) - 2:3

"Монако" (Франция) - "Галатасарай" (Турция) - 1:0

"Тоттенхэм" (Англия) - "Славия" (Чехия) - 3:0

"Юнион" (Бельгия) - "Марсель" (Франция) - 2:3

