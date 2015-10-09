"В атаке без Дастана и Арада печально": "Кайрату" вынесли вердикт после матча ЛЧ

Международный журналист Александр Троицкий прокомментировал поражение алматинского "Кайрата" от греческого "Олимпиакоса" в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
"Кайрат" уступил "Олимпиакосу" и практически точно лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Не справился "Кайрат" с греками. И это ещё Анарбеков спасал. В атаке без Дастана и Арада печально. Тем не менее, все равно ждём победы в двух оставшихся матчах против "Брюгге" дома и в гостях с "Арсеналом", которые пройдут в январе.
Не знаю, как вы, но я удовлетворен дебютным сезоном "Кайрата" в ЛЧ. Европейский клубный футбол познакомился с казахстанцами. В шести матчах группового раунда ЛЧ приняли участие 13 футболистов с казахстанскими паспортами. Большая часть из них выходила в основном составе. Это дорогого стоит.
К слову, глянул историю. "Астана" в 2015 году также использовала в 6 матчах группового раунда Лиги чемпионов 13 футболистов. Но "Кайрат" вполне может превзойти это достижение. На скамейке есть казахстанские ребята, которые пока на поле не появлялись.
ЛЧ — отличная витрина. Подтвердил свой класс Дастан Сатпаев. Европейцы начали охоту за Анарбековым. Проявили себя молодые Мрынский, Касабулат, Байбек и Широбоков", - написал он в своём телеграм-канале.
Отметим, что "Олимпиакос" с пятью очками занимает 26-е место в общей таблице Лиги чемпионов, а "Кайрат" идёт 35-м, имея в активе один балл.
Ранее Уразбахтин разобрал поражение "Кайрата" в Лиге чемпионов и оценил игру Анарбекова. В России также отметили Анарбекова после матча ЛЧ, но лучшим признали другого, подробности - по ссылке.
