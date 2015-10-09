Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 09:22
 

"В атаке без Дастана и Арада печально": "Кайрату" вынесли вердикт после матча ЛЧ

  Комментарии

Поделиться
"В атаке без Дастана и Арада печально": "Кайрату" вынесли вердикт после матча ЛЧ Фото: ©Маржан Куандыкова, Vesti.kz

Международный журналист Александр Троицкий прокомментировал поражение алматинского "Кайрата" от греческого "Олимпиакоса" в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Поделиться

Международный журналист Александр Троицкий прокомментировал поражение алматинского "Кайрата" от греческого "Олимпиакоса" в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

"Кайрат" уступил "Олимпиакосу" и практически точно лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Не справился "Кайрат" с греками. И это ещё Анарбеков спасал. В атаке без Дастана и Арада печально. Тем не менее, все равно ждём победы в двух оставшихся матчах против "Брюгге" дома и в гостях с "Арсеналом", которые пройдут в январе.

Не знаю, как вы, но я удовлетворен дебютным сезоном "Кайрата" в ЛЧ. Европейский клубный футбол познакомился с казахстанцами. В шести матчах группового раунда ЛЧ приняли участие 13 футболистов с казахстанскими паспортами. Большая часть из них выходила в основном составе. Это дорогого стоит.

К слову, глянул историю. "Астана" в 2015 году также использовала в 6 матчах группового раунда Лиги чемпионов 13 футболистов. Но "Кайрат" вполне может превзойти это достижение. На скамейке есть казахстанские ребята, которые пока на поле не появлялись.

ЛЧ — отличная витрина. Подтвердил свой класс Дастан Сатпаев. Европейцы начали охоту за Анарбековым. Проявили себя молодые Мрынский, Касабулат, Байбек и Широбоков", - написал он в своём телеграм-канале.

Отметим, что "Олимпиакос" с пятью очками занимает 26-е место в общей таблице Лиги чемпионов, а "Кайрат" идёт 35-м, имея в активе один балл. 

Ранее Уразбахтин разобрал поражение "Кайрата" в Лиге чемпионов и оценил игру Анарбекова. В России также отметили Анарбекова после матча ЛЧ, но лучшим признали другого, подробности - по ссылке.

Камбэки "Баварии", "Атлетико" и "Барсы" и фиаско "Челси": главное в Лиге чемпионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
4 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
5 Интер 6 4 0 2 12-4 12
6 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
7 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
8 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
9 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
10 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
11 Челси 6 3 1 2 13-8 10
12 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
13 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
14 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
15 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
18 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
19 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
20 Байер 5 2 2 1 8-10 8
21 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
22 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
23 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
26 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
27 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
30 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
31 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
32 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
33 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Италия, Турин   •   Общий этап, мужчины
11 декабря 01:00   •   не начат
Ювентус
Ювентус
(Турин)
- : -
Пафос
Пафос
(Пафос)
Кто победит в основное время?
Ювентус
Ничья
Пафос
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!