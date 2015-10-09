Уразбахтин разобрал поражение "Кайрата" в Лиге чемпионов и оценил игру Анарбекова

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин подвел итог матча общего этапа Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса", сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Матч шестого тура этапа состоялся в Астане и завершился победой гостей со счетом 1:0.

– Обидный гол пропустили. Помогли сопернику в простой ситуации, ошиблись. Хотелось порадовать болельщиков. Мы считаем, что ребята играли достойно, проявили характер, желание. Можно было вытащить игру.

Первый тайм нас разочаровал. Соперник с первых минут играл интенсивно . Наши и игроки не успевали, может не вошли в игру. Действовали не так, как договаривались до матча. У "Олимпиакоса" сильная линия атаки. Матч держал в напряжении все 90 минут.

– Не показалось ли вам, что Зариа мог еще помочь? Вы его заменили.

– Нам немного не хватало интенсивности. Мы не хотели обороняться, потому что нас бы загнали в свои ворота. Надо было выдвинуть игру от своих ворот. Нам не хватало агрессии в первом тайме. Не буду говорить что игроки, которые вышли во втором тайме, поменяли игру координально. Наши игроки показали свой максимум.

– Можно ли сказать, что нам не хватало игровой практики? Потому что можно было бы провести товарищеский матч после матча в Копенгагене.

– Согласен, что не хватало товарищеских матчей. Но до матча пятого тура ЛЧ мы тренировали всего 12 футболистов. Ряд игроков получили травмы, ряд в сборную уехали. Какие-то тактические вещи не смогли доработать. Вся команда собралась только 22 числа. А 24 ноября уже улетели в Данию. Это естественно сказалось на игровом тонусе. Когда ты хотя бы раз в неделю не играешь, то будет не хватать и игрового тонуса.

По товарищескому матчу – с нами связались из московского "Спартака". Они хотели сыграть с нами. Но у нас было только 10 игроков. Даже игроков "Кайрат-Жастар" не было. Поэтому мы отказались играть с ними.

– Сегодня были большие проблемы в нападении. Почему бы не подтянуть в основной состав Рамазана Багдата в матчах ЛЧ?

– Мы бы подтянули, но в лучшем случае он мог бы играть 20 минут. У него был период, когда были травмы и простуда. Сейчас приходит в себя. Но он себя в сборной проявляет и за "Кайрат-Жастар" хорошо играет, двигается вперед. Мы его рассматриваем. Мы больше смотрим, что лучше для него самого.

– Впереди две важные встречи в Лиге Чемпионов, есть ли у нас шанс сыграть в этих играх хорошо?

– Любая игра для нас важна. С любым соперником ты можешь и выиграть, и проиграть. Посмотрим как мы подготовимся к остальным матчам.

Какое место занимает "Кайрат" в Лиге чемпионов после поражения в Астане

– Когда начнется подготовка к "Брюгге" и "Арсеналу"?

– Мы сейчас распустили ребят. 2-3 января у нас медобследование, 4 января поедем на сборы, а 15-16 числа соберемся в Астане. Далее уже идет матчи ЛЧ, и в феврале будет второй сбор, длительный, 20 дней. Точных дат еще нет.

– В этой ЛЧ были много матчей. Какие интересные тактические моменты могли усвоить для себя?

– На этот вопрос долго можно отвечать. Можно подчеркнуть каждую команду с которым сыграли. Взять, например, "Реал" или "Спортинг": у них игра больше завязана на индивидуально сильных игроках. Хаби Алонсо, например, много взял с немецкого футбола. У "Пафоса" тоже есть интересные идеи. Все зависит от подбора игроков. У каждого тренера есть свое видение.

– Как вы оцените прогресс Анарбекова?

– Прогресс Темирлана тоже связан с Лигой чемпионов. Допустим, в КПЛ он себя может быть не так часто будет проявлять, потому что где-то больше мы атакуем, а соперник меньше. А в ЛЧ мы играем вторым номером, соперники часто атакуют. Темирлан растет и развивается за счет матчей в Лиге Чемпионов. Не было такого, что мы считали Темирлана запасным игроком. Мы всегда верили ему, и знали его возможности. Я считаю, что у Темирлана большое будущее. Он вратарь и для нашей сборной, а матчи в ЛЧ идут как бонусы, чтобы проявлять себя. Ему надо дальше развиваться.

Анарбеков получил признание от УЕФА после матча Лиги чемпионов

Отметим, что "Кайрату" осталось сыграть на общем этапе ЛЧ ещё два матча: 20 января 2026 года алматинцы примут в Астане бельгийский "Брюгге", а 28 января сыграют в Лондоне с "Арсеналом".

