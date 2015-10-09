Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Вчера 23:25
 

Анарбеков получил признание от УЕФА после матча Лиги чемпионов

  Комментарии

Анарбеков получил признание от УЕФА после матча Лиги чемпионов Фото: Маржан Куандыкова/Vesti.kz©

Голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков признан лучшим игроком матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса", сообщают Vesti.kz.

Голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков признан лучшим игроком матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса", сообщают Vesti.kz.

Вратарь алматинцев несмотря на пропущенный гол и поражение со счетом 0:1 сделал восемь сэйвов по ходу этой игры, став одним из главных героев матча. Он вышел на матч с капитанской повязкой.

Темирлан Анарбеков сделал 8 сэйвов в матче Лиги чемпионов

Единственный гол в матче на 73-й минуте записал на свой счёт Желсон Мартинш. При этом алматинцы за всю встречу сумели потревожить створ ворот "Олимпиакоса" всего одним точным ударом.

Напомним, что 22-летний казахстанский голкипер громко заявил о себе в матчах квалификации Лиги чемпионов против шотландского "Селтика". В первой встрече он экстренно вышел на поле вместо травмированного Александра Заруцкого и сумел сохранить ворота "сухими" в обоих поединках.

После окончания основного времени Темирлан стал главным героем серии пенальти, отразив сразу три удара и обеспечив своей команде исторический выход в общий этап Лиги чемпионов — впервые в истории клуба.

Позднее вратарь дебютировал за сборную Казахстана, где также внёс весомый вклад в успешные результаты национальной команды. В частности, он был признан одним из героев сенсационной ничьей с Бельгией (1:1) в рамках отбора на чемпионат мира.

Всего в текущем сезоне Темирлан провёл за "Кайрат" 17 матчей во всех турнирах, в 11 из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

 Фото: Маржан Куандыкова/Vesti.kz©. Скриншот: UEFA.com

