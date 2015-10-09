Какое место занимает "Кайрат" в Лиге чемпионов после поражения в Астане

Стало известно место "Кайрата" в таблице общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинцы в матче шестого тура принимали в Астане греческий "Олимпиакос" и уступили со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 73-й минуте.

"Кайрат" набрал один балл и остается на предпоследнем, 35-м месте в таблице этапа. Хуже положение лишь у амстердамского "Аякса", который имеет матч в запасе и сыграет в рамках шестого тура против "Карабаха" в Баку.

"Олимпиакос" набрал пять очков и поднялся с 33 на 26 место.

Лидирует на общем этапе лондонский "Арсенал", с которым "Кайрат" сыграет на выезде 29 января 2026 года. "Канониры" набрали 15 очков из 15 возможных. На втором и третьем месте французский ПСЖ и итальянский "Интер", набравшие по 12 баллов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!