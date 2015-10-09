Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Вчера 23:56
 

Какое место занимает "Кайрат" в Лиге чемпионов после поражения в Астане

Какое место занимает "Кайрат" в Лиге чемпионов после поражения в Астане

Стало известно место "Кайрата" в таблице общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинцы в матче шестого тура принимали в Астане греческий "Олимпиакос" и уступили со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 73-й минуте.

"Кайрат" набрал один балл и остается на предпоследнем, 35-м месте в таблице этапа. Хуже положение лишь у амстердамского "Аякса", который имеет матч в запасе и сыграет в рамках шестого тура против "Карабаха" в Баку.

"Олимпиакос" набрал пять очков и поднялся с 33 на 26 место.

Лидирует на общем этапе лондонский "Арсенал", с которым "Кайрат" сыграет на выезде 29 января 2026 года. "Канониры" набрали 15 очков из 15 возможных. На втором и третьем месте французский ПСЖ и итальянский "Интер", набравшие по 12 баллов.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
27 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
31 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
32 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
33 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

