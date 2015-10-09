Анарбеков сотворил историю в Лиге чемпионов: подробности

Вратарь алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков отметился историческим достижением в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.
22-летний голкипер был признан лучшим игроком матча шестого тура общего этапа ЛЧ с греческим "Олимпиакосом".
Таким образом, Анарбеков стал первым казахстанским футболистом в истории, получившим награду "Лучший игрок матча" в Лиге чемпионов.
Сам матч, прошедший в Астане, завершился со счётом 1:0 в пользу "Олимпиакоса". Для "Кайрата" это поражение стало пятым в текущем розыгрыше турнира.
Алматинскому клубу осталось провести два матча на общем этапе Лиги чемпионов: 20 января 2026 года подопечные Рафаэля Уразбахтина примут в Астане бельгийский "Брюгге", а 28 января сыграют в Лондоне с местным "Арсеналом".
