Анарбеков сотворил историю в Лиге чемпионов: подробности

Вратарь алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков отметился историческим достижением в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

22-летний голкипер был признан лучшим игроком матча шестого тура общего этапа ЛЧ с греческим "Олимпиакосом".

Таким образом, Анарбеков стал первым казахстанским футболистом в истории, получившим награду "Лучший игрок матча" в Лиге чемпионов.

Сам матч, прошедший в Астане, завершился со счётом 1:0 в пользу "Олимпиакоса". Для "Кайрата" это поражение стало пятым в текущем розыгрыше турнира.

Алматинскому клубу осталось провести два матча на общем этапе Лиги чемпионов: 20 января 2026 года подопечные Рафаэля Уразбахтина примут в Астане бельгийский "Брюгге", а 28 января сыграют в Лондоне с местным "Арсеналом".

