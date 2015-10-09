Поиск легионеров и новая волна молодёжи. Каким будет состав "Кайрата" на следующий год

"Кайрат" провел заключительный матч в этом году, уступив в общем этапе Лиги чемпионов греческому "Олимпиакосу". Теперь алматинцев ждет долгожданный отпуск, но менеджменту клуба, напротив, предстоит кропотливо работать с точки зрения селекции. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие кадровые трансформации могут произойти в ростере "желто-черных".

Сезон для "Кайрата" во всех смыслах особенный и специфичный. В частности, две игры в январе следующего года в Лиге чемпионов сподвигли клуб продлить с некоторыми игроками контракты именно до конца этого месяца.

Но при этом есть и те, кто, судя по всему, на это не пошел. В частности, вратарь Александр Заруцкий и полузащитник Офри Арад покидают "Кайрат". Публично о желании сменить в обстановку заявили и в окружении Валерия Громыко, которым интересуются турецкие клубы. По-прежнему не продлены контракты с Георги Зарией и Егором Сорокиным. На сегодня более вероятен их уход, нежели пролонгация соглашений.

Однако, есть и подтвержденные новости о новых контрактах. Переподписали соглашения Александр Мартынович и Дамир Касабулат.

Под вопросом остаются кандидатуры Адлета Садыбекова и Льва Кургина. Они имеют мало практики и на их позициях либо уже играют, либо будут подписаны качественные легионеры, поэтому не исключена аренда обоих.

В линии атаки, помимо Эдмилсона, Жоржиньо и Рикардиньо, неожиданно могут дать шанс Элдеру Сантане, который пропустил почти весь сезон из-за травмы. Но очевидно, что "Кайрат" всё равно выйдет на рынок за игроками атакующей линии, в частности, инсайдами, которыми могли бы заменить Громыко и Зарию или же создать конкуренцию на этих позициях.

Среди казахстанцев на рынке, по сути нет, свободного игрока, который бы усилил "Кайрат". Поэтому, скорее всего, клуб вновь вольёт в состав свою молодежь, которая проявила себя за "Кайрат-Жастар". Помимо уже сверкнувших в основе Шерхана Калмурзы, Азамата Туякбаева и Рамазана Багдата, в их число могут попасть Амирбек Базарбаев, Акежан Каликулов и Данияр Ташпулатов.

В ближайший месяц "Кайрат", вероятно, сосредоточится на усилении опорной зоны и позиции инсайда, а также будет искать левоногого центрбека, если Егор Сорокин всё-таки решит уйти.

Напомним, "Кайрату" осталось сыграть на общем этапе Лиги чемпионов ещё два матча: 20 января 2026 года алматинцы примут в Астане бельгийский "Брюгге", а 28 января сыграют в Лондоне с "Арсеналом".

