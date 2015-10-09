"Кайрат" может отдать в аренду игрока сборной Казахстана

Полузащитник "Кайрата" Адлет Садыбеков в нынешнем сезоне получил небольшое количество игрового времени и пока его статус на следующий год в алматинском клубе не определен, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В руководстве и тренерском штабе "желто-черных" ценят Садыбекова, поскольку он один из самых преданных и талантливых воспитанников команды за последние годы. Однако, в то же время в клубе понимают, что хавбек нуждается в регулярной практике, которая не гарантирована ему в будущем сезоне.

Ранее Рафаэль Уразбахтин в интервью Vesti.kz высказался касательно нынешнего положения игрока:

"Мы недавно разговаривали по поводу его будущего, надо продолжать работать, он с нами. Надо пройти этот сложный период, не опускать руки, шансы будут, надо быть готовыми к ним. Обсуждали ли аренду? Пока нет. Ближе к следующему чемпионату посмотрим, кто останется у нас из легионеров и казахстанцев. В любом случае мы примем такое решение, которое выгодно для игрока".

В "Кайрате" рассматривают вариант с арендой Садыбекова на будущий год, но при этом полностью исключается его уход на постоянной основе. Многое будет зависеть и от трансферной кампании алматинцев в будущем году. "Кайрат" близок к расставанию с Офри Арадом, но при этом есть действующий контракт с Даном Глейзером, а также клуб готов подписать нового иностранного хавбека вместо Арада. Кроме того, в позиции центральных полузащитников Олжас Байбек и Дамир Касабулат ныне котируются выше Садыбекова.

Напомним, что 26 ноября "Кайрат" сыграет матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против датского "Копенгагена".