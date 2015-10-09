"Кайрат" потерял ключевого легионера. Он близок к уходу из клуба

Полузащитник "Кайрата" Офри Арад получил повреждение и не сможет помочь команде в оставшихся матчах общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Арад получил повреждение в выездной игре с миланским "Интером". В той встрече израильтянин отметился забитым мячом, но был заменён на 71-й минуте. На данный момент хавбек покинул расположение команды и не отправился с ней на выездную игру с "Копенгагеном". С высокой вероятностью, хавбек выбыл до конца года.

При этом контракт Арада завершается в конце декабря. Клуб и игрок, вероятно, не пролонгируют соглашение и легионер покинет алматинцев на правах свободного агента. "Кайрат" уже ведёт поиск иностранного игрока на позицию опорного полузащитника и изучает кандидатов.

Суммарно Арад провёл за "Кайрат" 92 матча во всех турнирах и забил три мяча. Вместе с алматинским клубом он дважды стал чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка страны. Ранее хавбек выступал на родине за "Маккаби Хайфа".

Отметим, что 26 ноября состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов "Копенгаген" - "Кайрат". Встреча начнётся в 22:45 по времени Астаны.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Алматинский клуб в четырёх турах общего этапа ЛЧ набрал 1 очко, сыграв вничью с кипрским "Пафосом" при трёх поражениях от "Спортинга" (1:4), мадридского "Реала" (0:5) и "Интера" (1:2).

🔹26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

🔹9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

🔹20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

🔹29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (в 01:00)

