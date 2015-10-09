"Кайрат" отправился на выездной матч Лиги чемпионов

Футболисты алматинского "Кайрата" отправились в Данию на матч Лиги чемпионов с "Копенгагеном", передают Vesti.kz.

Видео по приезду в аэропорт опубликовала пресс-служба казахстанского клуба.

Встреча 5-го тура состоится 26 ноября и начнётся в 22:45 по времени Астаны.

Обе команды ещё не одержали побед и соседствуют в турнирной таблице ЛЧ, набрав по одному очку: "Копенгаген" идёт 33-м, а "Кайрат" - 34-м.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов:

🔹 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (22:45)

🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)

🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)

🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)