"Кайрат" отправился на выездной матч Лиги чемпионов

Футболисты алматинского "Кайрата" отправились в Данию на матч Лиги чемпионов с "Копенгагеном", передают Vesti.kz.
Видео по приезду в аэропорт опубликовала пресс-служба казахстанского клуба.
Встреча 5-го тура состоится 26 ноября и начнётся в 22:45 по времени Астаны.
Обе команды ещё не одержали побед и соседствуют в турнирной таблице ЛЧ, набрав по одному очку: "Копенгаген" идёт 33-м, а "Кайрат" - 34-м.
Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов:
🔹 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (22:45)
🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)
🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)
🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)
