Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 13:20
 

Дорогой новичок "Реала" превратился в большую проблему клуба

  Комментарии

Поделиться
Дорогой новичок "Реала" превратился в большую проблему клуба ©x.com/realmadriden

В мадридском "Реале" растет тревога вокруг Франко Мастантуоно – аргентинца, за которого клуб заплатил 63,2 миллиона евро и связывал с ним долгосрочные планы, передают Vesti.kz

Поделиться

В мадридском "Реале" растет тревога вокруг Франко Мастантуоно – аргентинца, за которого клуб заплатил 63,2 миллиона евро и связывал с ним долгосрочные планы, передают Vesti.kz

По информации Don Balon, 18-летний полузащитник пока не оправдывает ожиданий. Его игра нестабильна, а адаптация затянулась. 

Ситуацию осложняет травма, которую футболист привез еще из "Ривер Плейта". Из-за постоянных болей Хаби Алонсо вынужден строго дозировать его игровое время и не спешит доверять место в основе.

В клубе признают, что Мастантуоно пока не выдерживает давления статуса дорогого трансфера, а сравнения с Ламином Ямалем лишь усиливают напряжение.

Сам футболист сохраняет оптимизм и уверяет, что скоро будет готов на 100%, однако в "Реале" понимают – вопрос его будущего напрямую зависит от того, сможет ли он справиться с физическими проблемами и адаптироваться к европейскому футболу.

Пока же дорогостоящий новичок превращается для мадридцев скорее в головную боль, чем в усиление.


Стало известно, что сказал Алонсо в раздевалке после сенсации "Реала"

Напомним, что трансферная цель мирового класса появилась у "Реала" после того, как Алонсо лично попросил клуб заняться этим переходом.

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Общий этап, мужчины
26 ноября 01:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Байер
Байер
(Леверкузен)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Байер
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!