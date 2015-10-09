Дорогой новичок "Реала" превратился в большую проблему клуба

В мадридском "Реале" растет тревога вокруг Франко Мастантуоно – аргентинца, за которого клуб заплатил 63,2 миллиона евро и связывал с ним долгосрочные планы, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, 18-летний полузащитник пока не оправдывает ожиданий. Его игра нестабильна, а адаптация затянулась.

Ситуацию осложняет травма, которую футболист привез еще из "Ривер Плейта". Из-за постоянных болей Хаби Алонсо вынужден строго дозировать его игровое время и не спешит доверять место в основе.

В клубе признают, что Мастантуоно пока не выдерживает давления статуса дорогого трансфера, а сравнения с Ламином Ямалем лишь усиливают напряжение.

Сам футболист сохраняет оптимизм и уверяет, что скоро будет готов на 100%, однако в "Реале" понимают – вопрос его будущего напрямую зависит от того, сможет ли он справиться с физическими проблемами и адаптироваться к европейскому футболу.

Пока же дорогостоящий новичок превращается для мадридцев скорее в головную боль, чем в усиление.

Напомним, что трансферная цель мирового класса появилась у "Реала" после того, как Алонсо лично попросил клуб заняться этим переходом.