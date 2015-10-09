"Реал" решил подписать одного из сильнейших игроков мира по просьбе Алонсо

"Реал" не забыл одну из главных просьб Хаби Алонсо, с которой он пришёл в мадридский клуб этим летом, передают Vesti.kz.

Главный тренер "сливочных" хотел усилить полузащиту, найдя "преемника Тони Крооса", хотя это и метафорически невозможно. Президент клуба Флорентино Перес поблагодарил Алонсо за честность, но состав счёл закрытым после подписания Альваро Каррераса. Тем не менее, переговоры о приобретении полузащитника возможны в 2026 году.

Витинья - главный кандидат для усиления "Реала"

Одним из самых желанных игроков для "Реала" считается Витинья, ключевой полузащитник ПСЖ. Его контракт до 2029 года — серьёзное препятствие, но продажа 10% клуба внешнему инвестору может дать "Реалу" финансовую свободу для трансфера. Витинья всего 25 лет и считается одним из сильнейших полузащитников на данный момент.

Стоимость Витиньи

По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 90 миллионов евро. Игрок перешёл в ПСЖ из "Порту" в июне 2022 года за 42 миллиона евро. В прошлом сезоне он стал ключевым игроком команды Луиса Энрике, впервые в истории выигравшей Лигу чемпионов. Ашраф Хакими, ещё один важный игрок ПСЖ, также может быть включён в планы "Реала".

