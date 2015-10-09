Президент "Реала" Флорентино Перес ясно дал понять, что контракт австрийского защитника Давида Алабы, истекающий в 2026 году, не будет продлён. В клубе считают, что Алаба уже не соответствует оптимальному уровню, несмотря на готовность футболиста остаться, передают Vesti.kz со ссылкой на DefensaCentral.

Защитник, которому 33 года, часто оказывается вне состава из-за различных травм. Поэтому руководство клуба рекомендует ему искать новые вызовы в карьере. Сам Алаба понимает ситуацию и относится к решению с пониманием.

Благодарность за вклад

Флорентино Перес высоко ценит вклад Алабы в "Реал". Центральный защитник с достоинством принял "4" после Серхио Рамоса и отлично проявил себя в первом сезоне. Его приход в качестве свободного агента из "Баварии" руководство считает успешной сделкой, несмотря на снижение уровня игры в последние годы.

Роль Алабы до конца сезона

До завершения сезона Давид Алаба останется в обойме Хаби Алонсо. Клуб рассчитывает на его участие в некоторых матчах, учитывая длинный сезон. Футболист никогда не создавал проблем из-за отсутствия игровой практики и всегда сохранял позитивное отношение. В раздевалке Алаба остаётся весомой фигурой и наставником для молодых игроков.

Фанаты "Реала" смогут летом попрощаться с "4" достойно, отметив его вклад и преданность клубу.