Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 11:09
 

Перес сказал лидеру "Реала" искать новый клуб

  Комментарии

Поделиться
Перес сказал лидеру "Реала" искать новый клуб Флорентино Перес (справа). Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Президент "Реала" Флорентино Перес ясно дал понять, что контракт австрийского защитника Давида Алабы, истекающий в 2026 году, не будет продлён. В клубе считают, что Алаба уже не соответствует оптимальному уровню, несмотря на готовность футболиста остаться, передают Vesti.kz со ссылкой на DefensaCentral.

Поделиться

Президент "Реала" Флорентино Перес ясно дал понять, что контракт австрийского защитника Давида Алабы, истекающий в 2026 году, не будет продлён. В клубе считают, что Алаба уже не соответствует оптимальному уровню, несмотря на готовность футболиста остаться, передают Vesti.kz со ссылкой на DefensaCentral.

Защитник, которому 33 года, часто оказывается вне состава из-за различных травм. Поэтому руководство клуба рекомендует ему искать новые вызовы в карьере. Сам Алаба понимает ситуацию и относится к решению с пониманием.

Благодарность за вклад

Флорентино Перес высоко ценит вклад Алабы в "Реал". Центральный защитник с достоинством принял "4" после Серхио Рамоса и отлично проявил себя в первом сезоне. Его приход в качестве свободного агента из "Баварии" руководство считает успешной сделкой, несмотря на снижение уровня игры в последние годы.


Роль Алабы до конца сезона

До завершения сезона Давид Алаба останется в обойме Хаби Алонсо. Клуб рассчитывает на его участие в некоторых матчах, учитывая длинный сезон. Футболист никогда не создавал проблем из-за отсутствия игровой практики и всегда сохранял позитивное отношение. В раздевалке Алаба остаётся весомой фигурой и наставником для молодых игроков.

Фанаты "Реала" смогут летом попрощаться с "4" достойно, отметив его вклад и преданность клубу.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
11 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
12 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
13 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
14 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 ноября 01:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Эвертон
Эвертон
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Эвертон
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!