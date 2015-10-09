Стало известно, что сказал Алонсо в раздевалке после сенсации "Реала"

"Реал" неожиданно сыграл вничью с "Эльче", и команда продолжает испытывать трудности: теперь "сливочные" идут без побед уже три матча подряд, передают Vesti.kz.

Сенсацией с удалением закончился матч "Реала" в Ла Лиге

После игры с "Эльче" Хаби Алонсо эмоционально обратился к игрокам в раздевалке: "Мы были слишком мягкими".

Главный тренер мадридцев отметил, что ключевой момент - пропущенный второй гол - пришёл именно в период, когда команда могла идти на камбэк. Несмотря на это, "Реал" сумел сравнять счёт на 87-й минуте благодаря голу Джуда Беллингема после передачи Килиана Мбаппе.

Алонсо подчеркнул, что команда должна быстрее реагировать на ключевые моменты и проявлять больше агрессии в атаке: "Мне не хватило, чтобы после 1:1 мы сразу начали давление на ворота соперника, но, увы, пропустили второй мяч".

Несмотря на осечку, "Реал" с 32 очками все ещё лидирует в турнирной таблице, а "Эльче" располагается на десятом месте, набрав 16 очков.

28 ноября "Эльче" встретится на выезде с "Хетафе", а 30-го числа "Реал" сыграет в гостях с "Жироной".

Ранее Хаби Алонсо решил заменить игрока "Реала" звездой Бундеслиги, подробности - по ссылке.