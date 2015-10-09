Хаби Алонсо решил заменить игрока "Реала" звездой Бундеслиги

Хаби Алонсо обозначил Карима Адейеми приоритетной целью для усиления правого фланга "Реала", передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Главный тренер "сливочных" считает, что игра Родриго Гоэса оставляет желать лучшего и хочет больше скорости, индивидуальных действий и результативности на этом фланге. Адейеми с его взрывной скоростью и атакующим стилем идеально подходит под эти требования.

Родриго с момента назначения Алонсо показывал нестабильную игру: моменты блеска сменялись периодами, когда его участие в атаке было ограничено. Эта нестабильность заставила клуб изучать варианты для повышения конкурентоспособности атаки.

Профиль и контракт Адейеми

Карим Адейеми - крайний нападающий с невероятной скоростью и умением обыгрывать соперников один в один. Сейчас он выступает за дортмундскую "Боруссию", а его трансферная стоимость оценивается в 65-70 миллионов евро. Контракт игрока действует до 2027 года, при этом возможно наличие высокой суммы отступных - до 80 миллионов евро. Агент Адейеми сообщил, что игрок готов рассмотреть переход в топ-клуб с атакующими амбициями.

Что будет с Родриго?

При приближении возможного трансфера Адейеми Родриго может оказаться на скамейке запасных. "Реал" пока не планирует продавать бразильца, но появление потенциального новичка посылает сигнал: его место не гарантировано. По слухам, интерес к Родриго уже проявляют другие клубы.

Для Алонсо привлечение Адейеми - это не только усиление позиции, но и создание более конкурентоспособной и смелой атаки. Если трансфер состоится, "Реал" усилит правый фланг игроком, представляющим максимальную угрозу благодаря скорости и таланту.