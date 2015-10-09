Сенсацией с удалением закончился матч "Реала" в Ла Лиге

Мадридский "Реал" неожиданно оступился в 13-м туре испанской Ла Лиги, сыграв вничью с "Эльче", передают Vesti.kz.

Матч прошёл на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" в Эльче и завершился со счётом 2:2.

Все голы были забиты во втором тайме, и "сливочным" в обоих случаях приходилось отыгрываться. В составе хозяев отличились Алейш Фебас (53-я минута) и Альваро Родригес (84-я). У гостей голы забили Дин Хёйсен (78-я) и Джуд Беллингем (87-я). При этом у "Эльче" на 90+6-й минуте был удалён Чуст.

Несмотря на осечку, "Реал" с 32 очками по-прежнему удерживает лидерство в турнирной таблице, однако "Барселона" сократила отставание до одного пункта. "Эльче" располагается на десятой строчке, имея в активе 16 очков.

28 ноября "Эльче" сыграет на выезде с "Хетафе", а 30-го числа "Реал" отправится в гости к "Жироне".