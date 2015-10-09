Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 07:10
 

Сенсацией с удалением закончился матч "Реала" в Ла Лиге

  Комментарии

Поделиться
Сенсацией с удалением закончился матч "Реала" в Ла Лиге ©x.com/elchecf

Мадридский "Реал" неожиданно оступился в 13-м туре испанской Ла Лиги, сыграв вничью с "Эльче", передают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" неожиданно оступился в 13-м туре испанской Ла Лиги, сыграв вничью с "Эльче", передают Vesti.kz.

Продолжение
Хаби Алонсо решил заменить игрока "Реала" звездой Бундеслиги
Сегодня 10:44  
Месси уделал легенду футбола с Роналду и вошёл в историю
Сегодня 11:24  
Ямаль поразил уникальным достижением в европейском футболе
Сегодня 11:42  
Стало известно, что сказал Алонсо в раздевалке после сенсации "Реала"
Сегодня 12:20  

Матч прошёл на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" в Эльче и завершился со счётом 2:2.

Все голы были забиты во втором тайме, и "сливочным" в обоих случаях приходилось отыгрываться. В составе хозяев отличились Алейш Фебас (53-я минута) и Альваро Родригес (84-я). У гостей голы забили Дин Хёйсен (78-я) и Джуд Беллингем (87-я). При этом у "Эльче" на 90+6-й минуте был удалён Чуст.

Несмотря на осечку, "Реал" с 32 очками по-прежнему удерживает лидерство в турнирной таблице, однако "Барселона" сократила отставание до одного пункта. "Эльче" располагается на десятой строчке, имея в активе 16 очков.

28 ноября "Эльче" сыграет на выезде с "Хетафе", а 30-го числа "Реал" отправится в гости к "Жироне".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 13 5 2 6 12-15 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 13 3 7 3 15-16 16
11 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
26 ноября 01:00   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Барселона
Проголосовало 19 человек

Реклама

Живи спортом!