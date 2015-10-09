Месси уделал легенду футбола с Роналду и вошёл в историю

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси продолжает демонстрировать невероятную статистику. В матче 1/4 финала плей-офф МЛС с "Цинциннати" 38-летний футболист побил очередной рекорд и отметился историческим достижением. Подробности от Vesti.kz.

Месси принёс "Интер Майами" историческую победу

Матч между "Цинциннати" и "Интер Майами" прошёл на стадионе "Ти-Кью-Эл Стэдиум" в Цинциннати (США) и завершился со счётом 4:0 в пользу гостей. В этой встрече Месси забил гол (19-я минута) и оформил ассистентский хет-трик.

Таким образом, "Интер Майами" вышел в 1/2 финала турнира, где сыграет с "Нью-Йорк Сити", который одолел в гостях "Филадельфию Юнион" со счётом 1:0.

Встреча "Нью‑Йорк Сити" — "Интер Майами" состоится 30 ноября.

Отметим, что в прошлом розыгрыше плей-офф МЛС команда Месси вылетела в первом раунде. До полуфинала "цапли" добрались впервые.

Месси побил два рекорда МЛС

Как информирует Inter Miami News Hub, теперь Месси принадлежит рекорд по количеству результативных действий в плей-офф МЛС – 12 (6+6). Для достижения такого показателя аргентинцу хватило всего четырёх игр.

Прежними рекордсменами были Анте Разов и Карлос Руис, записавшие себе в актив по десять баллов результативности в 2000 и 2002 году соответственно.

Всего в активе Месси 60 результативных действий в нынешнем розыгрыше МЛС (регулярный чемпионат и плей-офф) - 35 забитых мячей и 25 ассистов. Это лучший показатель в истории лиги.

Прежний рекорд принадлежал Карлосу Веле, который поучаствовал в 51 голе "Лос-Анджелеса" в 2019 году.

При этом Месси забил в шестом подряд матче за клуб. В шести последних играх за клуб аргентинец отличился 11 мячами.

Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола

После этого матча на счету аргентинца стало 404 результативные передачи за карьеру — это повторение лучшего показателя по ассистам, который принадлежал легендарному венгерскому нападающему Ференцу Пушкашу. Многие источники называют именно такое количество голевых передач у Пушкаша, однако достоверно подтвердить этот результат официальной статистикой или протоколами невозможно, чего не скажешь о достижениях Лионеля.

Таким образом, следующая голевая передача Месси сделает его единоличным лучшим ассистентом в истории футбола.

Месси затмил Роналду

Аргентинец стал первым в истории игроком, достигшим отметки в 1300 результативных действий за карьеру.

Месси 941 раз забивал и ассистировал в "Барселоне", 176 – в сборной Аргентины, 117 – в "Интер Майами", 66 – в "Пари Сен-Жермене".

Отметим, что Месси достиг этой отметки быстрее форварда "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, у которого 1213 (954+259) очков. При этом аргентинец провёл на 163 матча меньше — 1135 игр против 1298 у португальца.