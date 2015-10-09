Ямаль поразил уникальным достижением в европейском футболе

Вингер "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль установил уникальное достижение, передают Vesti.kz.
По информации Stata Football, Ямаль — единственный игрок в топ-5 лигах Европы, который совершил более 200 успешных обводок с начала прошлого сезона.
Его статистика в Ла Лиге с сезона-2024/25:
◎ 338 касаний в штрафной соперника;
◉ 202 успешные обводки;
◎ 81 созданный голевой момент;
◎ 33 созданных опасных голевых момента;
◎ 19 голевых передач;
◎ 13 голов.
Ни один другой игрок даже не достиг отметки в 150.
18-летний Ямаль является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он сыграл 12 матчей, забив 6 голов и отдав 8 результативных передач.
