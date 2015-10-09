Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 11:42
 

Ямаль поразил уникальным достижением в европейском футболе

  Комментарии

Ямаль поразил уникальным достижением в европейском футболе Ламин Ямаль (справа). Фото: ©ФК "Барселона"

Вингер "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль установил уникальное достижение, передают Vesti.kz.

По информации Stata Football, Ямаль — единственный игрок в топ-5 лигах Европы, который совершил более 200 успешных обводок с начала прошлого сезона.

Его статистика в Ла Лиге с сезона-2024/25:

◎ 338 касаний в штрафной соперника;
◉ 202 успешные обводки;
◎ 81 созданный голевой момент;
◎ 33 созданных опасных голевых момента;
◎ 19 голевых передач;
◎ 13 голов.

Ни один другой игрок даже не достиг отметки в 150.

18-летний Ямаль является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он сыграл 12 матчей, забив 6 голов и отдав 8 результативных передач.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 13 5 2 6 12-15 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 13 3 7 3 15-16 16
11 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
26 ноября 01:00   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Барселона
Проголосовало 19 человек

