"Барселона" договорилась о контракте с будущим капитаном: он был в "Сити" и стоит 15 миллиардов

Центральный защитник "Барселоны" Эрик Гарсия близок к продлению контракта с каталонским клубом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, стороны достигли принципиальной договорённости по условиям сделки. "Сине-гранатовые" приготовили для испанца контракт до 2030 года. Нынешний трудовой договор защитника с клубом действует до июня 2026-го.

В "Барселоне" считают Гарсию ключевым игроком и видят в нём будущего капитана. Отмечается, что сам 24-летний футболист с самого начала обсуждений был крайне заинтересован в продлении трудового соглашения – он доволен своим положением и не собирается никуда уходить.

Гарсия – воспитанник "Барселоны". С 2017 до 2021 года он находился в системе английского "Манчестер Сити", а после вернулся в каталонский клуб. Сезон -2023/24 испанец провел на правах аренды за "Жирону".

В текущем сезоне Эрик стал основным игроком "Барселоны" у Ханса-Дитера Флика, провел 17 матчей и отметился голом. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро (15 миллиардов тенге).