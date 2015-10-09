"Кайрат" прилетел в Данию на матч Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" прибыл в Копенгаген на матч общего этапа Лиги чемпионов против одноименного клуба, сообщают Vesti.kz.

Матч пятого тура пройдет 26 ноября в Дании и начнется в 22:45 по казахстанскому времени.

"Благополучно добрались", - гласит сообщение пресс-службы клуба.

Алматинский клуб в четырёх турах общего этапа ЛЧ набрал одно очко, сыграв вничью с кипрским "Пафосом" при трёх поражениях от "Спортинга" (1:4), мадридского "Реала" (0:5) и "Интера" (1:2).