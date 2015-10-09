"Кайрат" прилетел в Данию на матч Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" прибыл в Копенгаген на матч общего этапа Лиги чемпионов против одноименного клуба, сообщают Vesti.kz.
Матч пятого тура пройдет 26 ноября в Дании и начнется в 22:45 по казахстанскому времени.
"Благополучно добрались", - гласит сообщение пресс-службы клуба.
Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
Алматинский клуб в четырёх турах общего этапа ЛЧ набрал одно очко, сыграв вничью с кипрским "Пафосом" при трёх поражениях от "Спортинга" (1:4), мадридского "Реала" (0:5) и "Интера" (1:2).
- 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)
- 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)
- 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)
- 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (в 01:00)
Лига чемпионов 2025/26 • Дания, Копенгаген • Общий этап, мужчины
26 ноября 22:45 • не начат
Кто победит в основное время?
Копенгаген
Ничья
Кайрат
Проголосовало 52 человек
Реклама