Лига чемпионов
Сегодня 15:40
 

"Копенгаген" - "Кайрат": как казахстанцы играли с датчанами в прошлом?

  Комментарии

"Копенгаген" - "Кайрат": как казахстанцы играли с датчанами в прошлом? Состав "Кайрата" на матч с "Интером". Фото: ФК "Кайрат"/Данияр Ахметов©

Уже на этой неделе, 26 ноября, состоится пятый матч "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. В гостях чемпионы Казахстана сыграют с датским "Копенгагеном". Корреспондент Vesti.kz вспоминает битвы между датскими и казахстанскими клубами в еврокубках.

Уже на этой неделе, 26 ноября, состоится пятый матч "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. В гостях чемпионы Казахстана сыграют с датским "Копенгагеном". Корреспондент Vesti.kz вспоминает битвы между датскими и казахстанскими клубами в еврокубках.

Встреча между "Копенгагеном" и "Кайратом" пройдёт в среду, 26 ноября, на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Она начнётся в 22:45 по казахстанскому времени.


Забивать в Дании пока не получалось

За всю историю выступлений казахстанских клубов в еврокубках было два противостояния с датчанами. В 2014 году, во втором квалификационном раунде Лиги Европы, "Кайрат" играл с "Эсбьергом". Первая игра прошла в Алматы и закончилась со счётом 1:1 - датчане отыгрались в самой концовке.

Но в ответном матче удача была на стороне "Эсбьерга", который выиграл со счётом 1:0 и добыл путёвку в следующий этап квалификации.

Матч

В 2018 году, во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, "Астана" встретилась с "Мидтьюлландом". Дома столичные добились успеха со счётом 2:1 благодаря двум классным ударам Ласло Кляйнхайслера.

В гостях "Астане" удалось удержать добытое дома преимущество - они сыграли 0:0 и прошли в следующий раунд. Получается, что одно противостояние выиграли казахстанцы, одно - датчане. У "Кайрата" пока нет успеха в этом соперничестве. 

Более того, казахстанским клубам пока не удавалось отличиться в гостевых еврокубковых матчах с датскими командами.

Матч

Трижды на этом стадионе играла сборная Казахстана

Стадион "Паркен" известен нашим болельщикам по матчам сборной Казахстана. Именно здесь национальная команда играла с датчанами в 2005, 2016 и 2023 годы. Сначала случилось поражение со счётом 0:3, а затем ещё два неудачных исхода - 1:4 и 1:3.

В 2016 году на этой арене красивым голом отметился Гафуржан Суюмбаев, а в 2023-м точным ударом отличился Ян Вороговский. Поэтому для казахстанских левых защитников стадион более-менее удачный. Жаль, что в "Кайрате" на этой позиции играет легионер (так шансов на повторение традиции было бы больше).

Зато неделю назад на этом стадионе забивал полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко. Он забил за сборную Беларуси и помог своей команде добыть ничью с датчанами (2:2).

Матч Дания - Казахстан

Отметим, что "Копенгаген" и "Кайрат" идут вровень в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. После четырёх туров у обоих коллективов в активе по одной ничьей и по три поражения - они набрали по одному очку. Хуже обстоят дела только у "Бенфики" и "Аякса", которые не заработали ни одного балла.

Фото: ФК "Кайрат", ФК "Астана", КФФ©️

Лига чемпионов 2025/26   •   Дания, Копенгаген   •   Общий этап, мужчины
26 ноября 22:45   •   не начат
Копенгаген
Копенгаген
(Копенгаген)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
