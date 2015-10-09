Мбаппе и Винисиус взорвали раздевалку "Реала": их конфликт дошел до предела

В мадридском "Реале" вновь обострились отношения между Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором, передают Vesti.kz.

Как сообщает Don Balon, после ничьей с "Эльче" (2:2) в раздевалке произошла жесткая перепалка между двумя звездами.

Француз упрекнул Винисиуса в чрезмерном индивидуализме и нежелании играть на команду. Бразилец ответил тем же, указав на ошибки Мбаппе. Источники утверждают, что разговор проходил на повышенных тонах.

Конфликт между игроками тянется не первый сезон. Если при Карло Анчелотти напряжение удавалось сглаживать, то сейчас при Хаби Алонсо ситуация только ухудшается. А то, что тренер "ближе" к Мбаппе только усиливает раскол.

Разлад между двумя ключевыми игроками вызывает серьезную тревогу у руководства. В клубе опасаются, что ухудшение отношений может негативно сказаться на команде в один из важнейших периодов сезона.

Напомним, что ранее Винисиус убрал упоминания "Реала" из своих профилей, после чего фанаты заговорили о его возможном желании отдалиться от клуба.